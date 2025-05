Pravdivé příběhy: „Maminka si přála, abyste umřela,“ řekla mi pětiletá holčička

Krátce poté si pro Soničku přijel muž, který prý o situaci věděl. Marek mu řekl i to, co jsem se dozvěděla já. Muž odjel potichu a s těžkým výrazem. O pár dní později jsme zjistili, že Petra skončila na psychiatrii – a podle zpráv se krátce po porodu pokusila své dítě vyhodit z okna.

Byla nemocná. A my jsme rádi, že jsme se o její situaci dozvěděli včas. Že jsme ji zastavili dřív, než se stalo něco nevratného. Myslím na to často – co kdyby se ten den nic nestalo? Co kdybych to neviděla z okna? Co kdyby její dcera neměla tu potřebu mluvit? Možná bych si dál žila ve sladké nevědomosti, zatímco vedle by se schylovalo k tragédii.