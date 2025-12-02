I když se Petr narodil do rodiny, kde bylo umění skloňováno ve všech pádech, on si zvolil životní cestu tak odlišnou, že víc odlišná už snad být ani nemůže. Hned po maturitě sbalil pas a vyrazil na náročnou cestu studií do Británie.
Syn Morávkové a Maláska: Umění dal vale, vystudoval nejlepší anglické školy a kariéru dělá v České televizi
Petr Malásek mladší je synem herečky a moderátorky Dany Morávkové a hudebního skladatele a klavíristy Petra Maláska. Na rozdíl od svých slavných rodičů, pro které je umění každodenním chlebem, se vyhlášený elegán vydal na dráhu akademickou. Vystudoval prestižní anglické školy a dnes působí jako reportér.
V Anglii plánoval život
Nejprve ho zlákala anglická literatura a tvůrčí psaní na univerzitě v Canterbury. To ale nadějnému studentovi nestačilo, a tak se následně rozhodl pokračovat na prestižní University of Warwick, nedaleko města Coventry, kde získal magisterský titul. Tato univerzita se řadí k nejlepším světovým univerzitám a studium na ní zvládnou jen ti nejlepší studenti. Petr si v Británii dokonce tak zvykl, že uvažoval o tom, že by se tam usadil natrvalo. Nakonec se ale k radosti svých rodičů – zejména starostlivé mámy – po letech vrátil domů.
V kontaktu přes internet
Dana Morávková sice zvládala synův odchod do ciziny poměrně dobře, byla ale ráda za moderní technologie, díky nimž mohli být v pravidelném kontaktu. „Teď je jednodušší doba,“ svěřila se herečka s tím, že je šťastná, že má syna zase doma. Rodiče ho přitom pravidelně navštěvovali a nenechali si ujít ani tak významnou událost, jakou byla na začátku roku 2024 jeho promoce. „V dnešní slavnostní den přemýšlím, jak dlouhou, těžkou a krásnou cestu jsi sám ušel. Myslím na naše maminky, tvoje babičky. Nemůžou tady už s námi být, ale byly by šťastné a pyšné! Moc ti gratulujeme,“ napsala tehdy hrdě na svém Instagramu.
Anglický elegán
Během pobytu v zahraničí se z Petra nestal jen vzdělaný mladý muž, vyprofiloval se také jako vyhlášený elegán. Po mámě zdědil cit pro módu a oblékání, který mu nejen sluší, ale zároveň tak skvěle zapadl do britského prostředí, kde styl a decentní elegance hrají velkou roli.
Kameře neutekl
Přestože Petr nenásledoval rodiče v herectví či hudbě, své první pracovní zkušenosti začal sbírat v médiích. A není se čemu divit. Vystudoval nejen anglickou literaturu a psaní, ale také novinařinu. Stal se reportérem České televize a zároveň občas přispívá do hudebního serveru Headliner. „Jsem ráda, že si vše našel sám a navíc ve veřejnoprávní televizi. Kdyby to bylo na Primě nebo na Nově, tak by ho mohli nařknout, že je to z protekce,“ svěřila se Morávková.
Prozradila synovo soukromí
Dana se sice snaží o synovi neprozrazovat příliš z jeho soukromí, čas od času ale některé detaily sdílí. „Péťa by asi nebyl moc rád, že o tom mluvím, ale přítelkyni má a je moc milá,“ uvedla Morávková. „Já se budu snažit být dobrá tchyně a hlavně se budu snažit do ničeho nezasahovat. Myslím si, že mladí by měli být separátně sami, měli by bydlet sami, ale teď je všechno strašně drahé,“ doplnila hrdá máma.
