Ačkoli se opravdu proslulou stala teprve jako Wednesday Addamsová, kariéra Jenny Ortega odstartovala podstatně dřív. Začínala jako Disney hvězdička, ale už v letech jejího dospívání v Hollywoodu bylo jasné, že oplývá nejen hereckým talentem, ale i neotřesitelným módním instinktem. Jak se měnil její styl?
Z roztomilé tváře dětských filmů se postupně stala módní silou, se kterou se musí počítat. V období dospívání Jenna Ortega ale postupně začala opouštět typické teenagerské looky a začala si budovat osobitý styl, který se neohlíží na trendy, ale udává je. Zpočátku inklinovala k ležérnímu streetwearu – denim, crop topy, tenisky –, ale vždy s výrazným detailem, který ji už tehdy odlišoval od davu.
Jak se formoval styl hvězdy, která teď u premiéry druhé série Wednesday na červeném koberci vyráží dech? Podívejte se do galerie.