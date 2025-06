Módní policie: Herečky Bernášková a Arichteva ukázaly, jak (ne)nosit šaty s teniskami

Jenže pak přišly růžové tenisky. A ne žádné „jemně zladěné“, ale cukrově růžové, které se s výraznou červení šatů začaly hádat jak dvě ségry na dovolené. Celý look rázem ztratil sofistikovanost a získal lehce „jdu na táborák“ vibe. A to byla škoda – přitom by stačilo sáhnout po bílé, béžové nebo klidně i metalické verzi, a bylo by to o level výš.