Pamela bez make-upu, jiní bez nápadu. Tématem Met Gala byl černošský dandismus

Met Gala, oficiálně známý jako Costume Institute Benefit, je každoroční slavnostní večer pořádaný první květnové pondělí v Metropolitním muzeu umění (The Met) v New Yorku. Jeho cílem je podpořit Kostýmní institut, oddělení věnované módní historii. Gala bylo založeno v roce 1948 Eleanor Lambertovou, známou publicistkou, a původně šlo o formální večeři pro newyorskou společenskou smetánku.

Letošním tématem bylo „Superfine: Tailoring Black Style“, které se zaměřilo na černošskou eleganci, kreativitu a kulturní přínos do módy, který byl historicky často přehlížen. Inspiruje se černošským dandismem — stylem oblékání, který nejen zdůrazňuje krásu a eleganci, ale také slouží jako akt odporu a sebeurčení v prostředí rasové diskriminace. Je to oděvní jazyk, který komunikuje důstojnost, svobodu a individualitu.

Navíc dress code „Tailored for You“ (tedy „ušito na míru pro tebe“) vyzývá hosty k osobnímu a autentickému vyjádření, čímž podporuje větší diverzitu a originalitu než kdykoli dřív. Přesto na této události je co kritizovat. Podívejte se do galerie.