Zpátky do devadesátek: Těchto 37 věcí nám nejvíc chybí a chceme je zpátky! Nebo ne?

Možná byly ty roky barevné, občas kýčovité a trochu „analogové“, ale měly své kouzlo. Byla to doba, kdy jsme se ještě dívali na filmy z videopůjčovny, psali dopisy ručně a uměli si užít maličkosti. Co z devadesátek nám nejvíc chybí a chceme to zpět?