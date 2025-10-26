Módní žebříček týdne: Brzobohaté nebylo co vytknout a Belohorcová v legínách totálně propadla

Podzim se nesl ve znamení experimentů, odvážných kombinací a pár menších módních katastrof. Některé hvězdy dokázaly pánský styl nosit s grácií, jiné vsadily na třpyt a pastelové tóny – s různým úspěchem. Jana Plodková pánské kousky proměnila v praktickou uniformu a vypadala svěže a inovativně, zatímco Zuzana Belohorcová připomněla spíš návrat do roku 2016. Tereza Ramba překvapila odvážným modelem i změnou barvy vlasů.
Od elegantní ženskosti přes rebelii v černé kůži až po jemné šeříkové róby – tento podzimní týden nám připomněl, že móda je hra, kde některé tahy jsou geniální, jiné trochu… riskantní.
