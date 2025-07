Módní policie: leopardice Ilona Csáková zazářila, Schillerová se ztratila v puntících

Ilona Csáková na křestu nové knihy Miloše Matuly Probouzíme se působila jako zjevení – štíhlá, sebevědomá a v šatech, které rozhodně nezůstaly bez povšimnutí. V leopardích šatech předvedla, že disciplína a činky jsou lepší než photoshop – je štíhlá jako proutek! Zpěvačka vypadala svěže, sebevědomě a její outfit? Divoký, výrazný, ale stále v mezích vkusu. Leopardí vzor na těle, které si tu divokost může dovolit – to je kombinace, která funguje. V očích se jí leskla radost a šaty s odvážným motivem dala najevo rozhodnost. Prostě žena, co ví, co chce (a taky si to zjevně odmakala).