V polovině května se dozvíme jméno nové vítězky soutěže Miss Czech Republic. Ředitelka projektu Taťána Makarenko představila dvacítku semifinalistek, mezi nimiž nechybí nové tváře ani dívky, které už mají zkušenost s televizními kamerami.
Miss Czech Republic odhalila semifinalistky: Ve hře je Dominique z Love Islandu i „návrat“ Hany Dědkové
Ředitelka Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila dvacítku semifinalistek, z nichž vzejde nová královna krásy. Mezi nimi jsou úplně nové tváře, ale i dívky známé z televize – například Dominique Alagia ze Superstar a Love Islandu nebo modelka Hana Dědková, která se do soutěže vrací podruhé. Pozornost budí také Eliška Kramná, která se musela vyjádřit k dotazům na své příjmení.
Pozornost budí například Dominique Alagia, kterou diváci znají ze soutěže SuperStar či z reality show Love Island Česko & Slovensko. Brunetka, kterou na sociálních sítích sleduje přes půl milionu fanoušků, se netají velkými ambicemi. „Plním si svůj sen, vždy jsem chtěla soutěžit v Miss a vyhrát. Rodiče mě odmala podporují ve všech soutěžích, kde jsem byla. Svět showbusinessu se mi líbí a chci být jeho součástí,“ řekla deníku Blesk.
Do soutěže se vrací i modelka Hana Dědková, která byla finalistkou ročníku 2022, korunku si však tehdy neodnesla. Později si vyzkoušela i druhou řadu Love Islandu, kde našla partnera Jakuba Vítka – a jejich vztah podle dostupných informací trvá dodnes. Diskuze vyvolává také účast Eliška Kramná, jejíž příjmení veřejnost spojuje s kauzou Petr Kramný. Na přímý dotaz reagovala s nadhledem. „To je můj strejda,“ odpověděla Blesku na otázku, zda má s odsouzeným něco společného. Vzápětí ale dodala: „Ne, samozřejmě že není, vtipkuju, protože se mě na to lidi často ptají. Doufám, že mi to neuškodí.“
Mezi výrazné tváře letošního ročníku patří i Glenda Fopp, rodačka z Liberce, která aktuálně studuje na prestižní univerzitě ve Švýcarsku. Podle organizátorů je jedinou nositelkou tohoto jména ve střední Evropě.
Jak připomněla Taťána Makarenko, i když má mezi semifinalistkami své favoritky, rozhodující slovo bude mít porota společně s diváckým hlasováním. V následujících týdnech čekají soutěžící různé výzvy, po nichž zůstane finálová desítka. Ta se následně utká o několik titulů, přičemž nejprestižnější z nich otevírá cestu na světovou soutěž Miss World. Všechny finalistky si můžete prohlédnout v galerii.
Sofie Šafářová
Sofie Šafářová
Kristýna Kučerová
Sandra Chalupníková
Aneta Vizinová
Lucie Pisková
Aneta Schlingerová
Dominique Alagia
Laura Anna Glozarová
Zuzana Šabacká
Barbara Plintová
Eliška Kramná
Markéta Králová
Hana Dědková
Eliška Kukačková
Veronika Veselá
Karolína Jandová
Tereza Procházková
Glenda Fopp
Pavlína Ella Pavlíčková
Natálie Burešová
Zdroj: Instagram Miss Czech Republic