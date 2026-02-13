Přeskočit na obsah
13. 2.
Miss Czech Republic odhalila semifinalistky: Ve hře je Dominique z Love Islandu i „návrat“ Hany Dědkové

Semifinalistky Miss Czech RepublicFoto: Profimedia
Semifinalistky Miss Czech RepublicFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Ředitelka Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila dvacítku semifinalistek, z nichž vzejde nová královna krásy. Mezi nimi jsou úplně nové tváře, ale i dívky známé z televize – například Dominique Alagia ze Superstar a Love Islandu nebo modelka Hana Dědková, která se do soutěže vrací podruhé. Pozornost budí také Eliška Kramná, která se musela vyjádřit k dotazům na své příjmení.

V polovině května se dozvíme jméno nové vítězky soutěže Miss Czech Republic. Ředitelka projektu Taťána Makarenko představila dvacítku semifinalistek, mezi nimiž nechybí nové tváře ani dívky, které už mají zkušenost s televizními kamerami.

Krystyna Pyszková
Krystyna Pyszková

Miss World Krystyna Pyszková promluvila o tom, proč je zmíněna v Epsteinových dokumentech

Celebrity

Pozornost budí například Dominique Alagia, kterou diváci znají ze soutěže SuperStar či z reality show Love Island Česko & Slovensko. Brunetka, kterou na sociálních sítích sleduje přes půl milionu fanoušků, se netají velkými ambicemi. „Plním si svůj sen, vždy jsem chtěla soutěžit v Miss a vyhrát. Rodiče mě odmala podporují ve všech soutěžích, kde jsem byla. Svět showbusinessu se mi líbí a chci být jeho součástí,“ řekla deníku Blesk. 

Do soutěže se vrací i modelka Hana Dědková, která byla finalistkou ročníku 2022, korunku si však tehdy neodnesla. Později si vyzkoušela i druhou řadu Love Islandu, kde našla partnera Jakuba Vítka – a jejich vztah podle dostupných informací trvá dodnes. Diskuze vyvolává také účast Eliška Kramná, jejíž příjmení veřejnost spojuje s kauzou Petr Kramný. Na přímý dotaz reagovala s nadhledem. „To je můj strejda,“ odpověděla Blesku na otázku, zda má s odsouzeným něco společného. Vzápětí ale dodala: „Ne, samozřejmě že není, vtipkuju, protože se mě na to lidi často ptají. Doufám, že mi to neuškodí.“

Mezi výrazné tváře letošního ročníku patří i Glenda Fopp, rodačka z Liberce, která aktuálně studuje na prestižní univerzitě ve Švýcarsku. Podle organizátorů je jedinou nositelkou tohoto jména ve střední Evropě.

Jak připomněla Taťána Makarenko, i když má mezi semifinalistkami své favoritky, rozhodující slovo bude mít porota společně s diváckým hlasováním. V následujících týdnech čekají soutěžící různé výzvy, po nichž zůstane finálová desítka. Ta se následně utká o několik titulů, přičemž nejprestižnější z nich otevírá cestu na světovou soutěž Miss World. Všechny finalistky si můžete prohlédnout v galerii. 

Sofie Šafářová

Zdroj: Instagram Miss Czech Republic

