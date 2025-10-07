Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Módní redaktorka neměla slitování: jedna česká celebrita dostala z podzimní módy nedostatečnou

Podzimní móda: Aňa Geislerová, Daniela Brzobohatá, Jitka Schneiderová
Podzimní móda: Aňa Geislerová, Daniela Brzobohatá, Jitka SchneiderováFoto: Profimedia
Podzimní móda: Aňa Geislerová, Daniela Brzobohatá, Jitka Schneiderová
Podzimní móda: Aňa Geislerová, Daniela Brzobohatá, Jitka SchneiderováFoto: Profimedia
Daniela Straková
Daniela Straková

Podzim je tady a s ním i nová módní sezóna! Kdo mezi českými celebritami letos zazářil a kdo by měl raději zůstat zavřený ve svém šatníku, než přijde s něčím lepším? Od dokonalých outfitů až po módní přešlapy – podívejte se, jak se slavné Češky oblékly. Kdo si zaslouží jedničku… a kdo pětku?

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Když se české celebrity vydávají do ulic na nákupy, premiéry nebo společenské akce, ne vždy na ně čeká nával módních fotografů. Přesto jsou jejich outfity ostře sledované a hodnocené. Někdy jde o trefu do černého, jindy o módní katastrofu, ze které bolí oči. Podzimní sezóna už teď přinesla směsici ležérní elegance, překvapivého glamouru i zpátečnických nepodarků a my jsme tu, abychom je pečlivě ohodnotili. Kdo obstál na jedničku a kdo by měl příště radši zavolat stylistu na pomoc?

Předchozí
12345...10
Pokračovat

1. Fialový samet v podání Daniely Brzobohaté

Dokonale padnoucí střih a luxusní látka, to je dokonalý recept k tomu, jak vytvořit perfektní outfit. Bohatá švestková barva Daniele Brzobohaté svědčí a strukturované sako nejenže podtrhuje její štíhlou postavu, ale navíc i vytváří kýženou siluetu přesýpacích hodin. Za zvážení ovšem stojí kalhotová část kostýmu. Ačkoli moderátorce nijak zásadně zkrácený střih neškodí, délka až po kotníky by byla možná víc trendy a zbytečně její nohy nezkrátila.

Hodnocení (jako ve škole): 1-

Daniela Brzobohatá
Foto: Profimedia
Předchozí
12345...10
Pokračovat
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama