„Pořád se mazlíme a hladíme," říká o svém manželství Bára Štěpánová

„Uvědomuji si, že jsme v tomto strašně kontaktní. Jsme už spolu docela dlouho. Myslím si, že lidi se po tolika společných letech už většinou moc nemazlí a nehladí. A to my děláme pořád! Vždycky mi i ráno třeba řekne 'Jé, ty jsi krásná' a podobně. Neděláme to ale uměle. Prostě to tak máme," libuje si herečka, která si vedle svého muže připadá jako princezna. Nestydí se za to, že se Barabáš stará o všechny praktické věci v jejich domácnosti a ona neví například ani to, jak se platí účty.