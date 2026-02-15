Přeskočit na obsah
15. 2. Jiřina
Bříško, boky nebo silnější paže? Návrhářka Alena Wilson má tipy, které lichotí každé postavě

Alena Wilson
Alena WilsonFoto: Alena Wilson, se souhlasem
Alena Wilson
Alena WilsonFoto: Alena Wilson, se souhlasem
Petra Holakovská

Plesová sezona je v plném proudu a s ní přichází věčné otázky: Jak vybrat ty správné šaty? Co je letos v kurzu a čemu se naopak obloukem vyhnout? Módní návrhářka celebrit Alena Wilson nám prozradila, že klíčem k dokonalému vzhledu není slepé následování trendů, ale pochopení vlastní postavy, investice do poctivého řemesla a především odvaha být vidět.

Aleno, jaké jsou letos hlavní trendy v plesové módě? Na co by se dámy měly při výběru zaměřit?

„Já začnu střihy, tady se vždy děje magie. Dámy, pas je hvězda sezony! A nemyslím tím nějaké drastické upínání. Jde o promyšlený, tvarovaný pas – basque (ten jemně spadá do V), drop waist (posunutý níž) nebo elegantní korzety, co vám dodají tu správnou siluetu bez mučení. Zapomeňte na obrovské princeznovské balóny u sukní. Letos chceme kontrolovaný objem – bubble shape (jemně nafouknutá silueta), splývavé dlouhé sukně, co se krásně pohybují.“

A co když se žena cítí na něco odvážnějšího?

„Pak ať zvolí crop top se sukní nebo dokonce kalhotový komplet. Vždy záleží na tom, jakou máte postavu a který střih bude nejlépe sedět.“

Co detaily?

„Ty jsou v každé sezoně velmi důležité. Letos jsou to mašle (od drobných až po
sochařské), drapování, plášť přes ramena. Ale pozor, zvolte vždy jen jeden výrazný prvek, ne všechno najednou.“

šaty
šaty

Špatné prádlo zkazí dojem i z těch nejkrásnějších plesových šatů

Móda a krása

Postava jako mantra: Pro každou existuje dokonalý střih

Vybírat šaty podle toho, co se nám líbí na ramínku, je častá chyba. Jak tedy postupovat správně podle typu postavy?

To je moje nejoblíbenější téma. Pro každou postavu totiž existuje dokonalý střih. Problém je, že si ženy často neuvědomují svou vlastní siluetu. Moje rada zní: detailně si zanalyzujte svou postavu, ideálně se poraďte s odborníkem. Není důležité, jakou máte velikost, ale jak opticky vyrovnaně působíte. Vaší mantrou by měly být přesýpací hodiny. Pokud například nemáte výrazný pas, nezoufejte – dá se opticky vytvořit správnou technologií střihu. Často funguje posunutí pasu výš, mezi pupík a prsa. Ženám bez pasu svědčí spíše áčkové střihy než střih „mořské panny. Máte-li krátký krk, volte výstřihy, které ho prodlouží. Úzká ramena zase opticky rozšíříte nabíranými rukávy.“

Co konkrétní „problematické“ partie jako bříško nebo širší boky?

„Bříško řešíme s klientkami nejčastěji. Skvělý je empírový střih s pasem těsně pod prsy a volně padající sukní. Odvede pozornost a sluší v podstatě každému. Další možností je A-linie od pasu, která nenasedá na bříško, nebo asymetrické drapování v pase, které vytvoří vizuální „chaos, v němž oko nevidí přesné kontury. Funguje i decentní peplum (volánek v pase), který opticky vytvoří křivky jinde. Na široké boky nejlépe funguje A-linie nebo princesový střih, který přes boky elegantně přejde a opticky je tak zeštíhlí. Pozor, nejhorší pro široké boky je nabírání v pase! Velmi pomáhají i vertikální švy nebo panely – tmavší po stranách a světlejší uprostřed – které oko vedou po svislé linii. Také diagonální drapování od ramene dolů přes bok dokáže divy. A pokud nejste spokojená se svými pažemi, prostě je zakryjte. Existuje tolik krásných rukávů – úzké, zvonkové, průsvitné nebo střih off-shoulder, který zakryje horní část paží a odhalí ramena. Elegantním řešením je i lehký šál přes ramena.“

Existuje nějaký „univerzální“ střih, se kterým žena nikdy neudělá chybu?

„Ano, jsou to takové módní jistoty. Na prvním místě je již jmenovaný střih A-linie. Přiléhá nahoře, zdůrazní dekolt a ramena, a od pasu se rozšiřuje, čímž schová bříško i boky. Navíc umožňuje volný pohyb a tanec. Druhým tipem jsou zavinovací šaty. Krásně vytvoří pas i u postavy typu „jablko, jen je potřeba zvolit správný materiál a střih, aby pásek nešel nevhodně přes přední část těla.“

Alena Wilson
Velké a výrazné detaily jsou letos trendy - Andrea Kalivodová.
Foto: Alena Wilson, se souhlasem
Nekvalitní látka dokáže zničit i ten nejgeniálnější střih

Co barvy a materiály? Je černá stále sázkou na jistotu?

„Černá je klasika, která nikdy nezklame, ale letos je paleta mnohem bohatší. Pokud chcete zazářit, sáhněte po smaragdové, petrolejové, rubínové nebo hlubokých odstínech burgundské a bordó. Velmi populární je i klasická modrá. Z metalických barev kraluje zlato a stříbro. Pokud ale toužíte po něčem jemném a romantickém, bílá je naprostou top barvou sezony. Vedle ní pak krásně fungují odstíny mátové, pudrové nebo krémové. U materiálů apeluji na jediné: kvalita je nade vše. Nekvalitní látka dokáže zničit i ten nejgeniálnější střih. Vracíme se k těžším, luxusním látkám, jako je žakár, taft nebo různé směsi šatovek. Nádherně vypadá i hedvábí s vysokou gramáží nebo kvalitní satén, který má jemný matný lesk. Můj hlavní tip zní: méně je víc, ale ať je to dokonalé. Jeden krásný střih, luxusní materiál a jeden výrazný detail z vás udělají královnu plesu.“

Narazila jste na to, že méně je víc. Existují věci, které už jsou dnes zkrátka „out, i když je ženy stále rády nosí?

„To je citlivé téma, ale jsem ráda, že se ptáte. Spousta žen má tendenci „zamrznout v určitém módním období a odmítá se posunout dál. Samozřejmě, móda má sloužit vám, ne vy jí, ale pokud se bavíme o tom, jak být „in, musíme pojmenovat pár přežitků. Skutečně „out jsou dnes mega princeznovské šaty s obřími tylovými sukněmi. Působí to zastarale a opticky velmi těžkopádně. Mnohem lepší volbou je již zmíněný kontrolovaný objem nebo A-linie. Velkým problémem je i zdobení. Celoplošné flitry nebo kamínky od hlavy až k patě málokdy vypadají elegantně. Stejně tak 3D plastické květinové aplikace působí často těžce a lacině. Nadměrné zdobení ve stylu „Swarovski všude šaty spíše degraduje, i kdyby stály majlant. A peříčka? Jako malý detail jsou v pořádku, ale celé péřové sukně už patří spíše do muzea.“

Alena Wilson
Módní návrhářka Alena Wilson na jedné ze svých přehlídek.
Foto: Alena Wilson, se souhlasem

Zlaté pravidlo doplňků: Jeden musí dominovat

Elegance je o harmonii. Alena Wilson radí držet se principu: jeden prvek dominuje, zbytek podporuje. Pokud máte šaty výrazně zdobené kamínky či flitry, doplňky nechte minimalistické. U jednoduchých šatů si naopak můžete dovolit dramatický náhrdelník nebo výrazné boty, ale nikdy ne obojí najednou. Oko potřebuje jasný bod, na který se zaměří, jinak se v outfitu ztratí chaos. Nezapomeňte také na konzistenci kovů – zlato kombinujte vždy se zlatem a stříbro se stříbrem.

Věk je jen číslo: Proč se po padesátce neschovávat

Mnoho žen se s přibývajícím věkem začíná v módě omezovat. Co byste vzkázala dámám nad 50 let?

„Řeknu to nahlas a radikálně: „Nevhodné po padesátce je naprostý mýtus! Věk není stylistická hranice. Je to jen číslo v občance, ne zákaz nošení minisukní, hlubokých výstřihů nebo odhalených ramen. Kdo rozhodl, že zralá žena má zmizet pod metry látky a být nenápadná? Tohle pravidlo nevzešlo z módy, ale ze strachu společnosti ze silných žen. Women power není trend, je to postoj. Zralá žena už ví, kdo je, má charisma a zkušenosti, což je neuvěřitelně sexy kombinace. Takže odhalená ramena? Ano, pokud máte krásné klíční kosti. Hluboký výstřih? Ano, pokud je vědomý a z kvalitního materiálu – pak je to znak dominance, ne lacinosti. Kratší délky? Ano, pokud máte hezké nohy, ukažte je a neřešte, co by se „mělo. Největší chybou je snaha zmizet. Sebevědomí totiž nestárne. Neřešte věk, řešte kvalitu, střih a materiál.“

A co nejčastější chyby, které na plesech vídáte?

„Těch je bohužel hodně a často o nich ženy ani nevědí. Naprostým zabijákem elegance je velká denní kabelka. Na ples patří výhradně malá clutch, kam se vejde jen telefon a rtěnka. Dalším „módním peklem jsou sportovní nebo chytré hodinky k večerní róbě. To je jako dát si kečup na kaviár. Pokud nemáte společenské hodinky, nechte zápěstí volné nebo zvolte náramek. Na ten jeden večer se bez měření kroků určitě obejdete. Kapitolou samou o sobě je viditelné spodní prádlo. Ramínka podprsenky, rýsující se švy kalhotek – to všechno ničí výsledný dojem. Investujte do kvalitního bezešvého prádla a podprsenky bez ramínek.“

Alena Wilson
Daniela Šinkorová jako hvězda přehlídky.
Foto: Alena Wilson, se souhlasem

Nejlepší punčochy, jsou žádné punčochy

Než vyrazíte z domu na ples, udělejte si test v zrcadle – sedněte si, zvedněte ruce, otočte se. Nesmím zapomenout ani na délku šatů. Šaty, po kterých si šlapete, nebo které jsou příliš krátké, vypadají špatně a nebudete se v nich cítit dobře. Ideální délka je 2–3 cm nad zemí v botách, které budete mít na sobě. A pozor na punčochy! Silné černé nebo špatně zvolený odstín tělových punčoch dokážou outfit úplně rozbít. Nejlepší jsou žádné punčochy a kvalitní samoopalovací krém.

Tajné zbraně: Postoj, úprava a Old Hollywood glamour

Máte nějakou „tajnou zbraň“, jak si okamžitě zvýšit sebevědomí?

„Kromě již zmíněného padnoucího spodního prádla je to profesionální úprava šatů. Pokud si nekupujete šaty na míru, nechte si je u švadleny upravit přesně na tělo. Ty detaily sice nikdo neuvidí, ale každý je ucítí z toho, jak vám šaty sedí. A pak je tu postoj a držení těla. To je okamžitá transformace. Narovnejte se, zvedněte hlavu, ramena dozadu. Skvělým psychologickým trikem je také zdůraznit to, co je na vás krásné – máte-li hezký dekolt, dejte si výrazný náhrdelník a ukradněte pozornost tam. Ale tou největší tajnou zbraní je: přestat se srovnávat. Zapomeňte na „dokonalé“ ženy z Instagramu. Sebevědomí je o přijetí sebe sama. Ozdobte se úsměvem a užijte si večer.“

Kde hledat inspiraci, která nestárne?

„Sázkou na jistotu je Old Hollywood glamour. Styl, který nosily Audrey Hepburn nebo Grace Kelly, se vrací neustále. Dlouhé splývavé šaty, čistá silueta, zvýrazněný pas a minimum šperků. Tento styl nestojí na trendech, ale na dokonalých proporcích a kvalitě, proto nikdy nezestárne a sluší téměř každé ženě.“

Na závěr se musím zeptat – kolikrát může žena vynést stejné plesové šaty, aby to nebylo faux pas?

„Myšlenka, že šaty můžete mít jen jednou, je nesmysl vymyšlený konzumní společností. Podívejte se na královnu Alžbětu nebo Kate Middleton – ty recyklují své outfity pravidelně a jsou za to obdivovány. Pokud jste investovala do krásných šatů, které vám sedí, bylo by plýtvání je nenosit. Lidé si nepamatují vaše šaty tak dobře, jak si myslíte. Navíc stačí změnit styling – jiný účes, jiné šperky nebo výrazná rtěnka a šaty vypadají úplně jinak. Faux pas není nosit stejné šaty vícekrát, faux pas je myslet si, že musíte mít pokaždé nové. Hlavní je, abyste se cítila krásně a výjimečně.“

Alena Wilson
Moderátorka Jolana Voldánová ve slušivých šatech.
Foto: Alena Wilson, se souhlasem

Alena Wilson

Česká módní návrhářka působící v Praze. Její hlavní inspirací je reálná žena a jejím posláním je, aby se dámy v každém věku a s jakýmkoliv typem postavy cítily silné, sebevědomé a krásné. Pod její značkou vznikají originální a nepřehlédnutelné modely z luxusních materiálů, které jsou ručně zpracovány s důrazem na precizní detail. K založení vlastní značky ji vedl především nedostatek originálního oblečení na trhu, které by plně respektovalo ženské křivky. Kromě limitovaných kolekcí nabízí Alena také individuální šití na míru, ať už se jedná o šaty koktejlové, večerní nebo svatební.

Alena Wilson
Alena neobléká jen celebrity, šaty si u ní může nechat ušít každá žena.
Foto: Alena Wilson, se souhlasem

VIDEO: Móda v Česku se zlepšuje. V Paříži taky nejsou všichni oblečení perfektně, říká Černý

Dřív, když se návrhářů ptali, co si myslí o módě v ulicích, odpovídali, že je to strašné. Mám radost, že se to zlepšuje. | Video: Daniela Písařovicová

