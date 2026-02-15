Bříško, boky nebo silnější paže? Návrhářka Alena Wilson má tipy, které lichotí každé postavě

Aleno, jaké jsou letos hlavní trendy v plesové módě? Na co by se dámy měly při výběru zaměřit?
„Já začnu střihy, tady se vždy děje magie. Dámy, pas je hvězda sezony! A nemyslím tím nějaké drastické upínání. Jde o promyšlený, tvarovaný pas – basque (ten jemně spadá do V), drop waist (posunutý níž) nebo elegantní korzety, co vám dodají tu správnou siluetu bez mučení. Zapomeňte na obrovské princeznovské balóny u sukní. Letos chceme kontrolovaný objem – bubble shape (jemně nafouknutá silueta), splývavé dlouhé sukně, co se krásně pohybují.“
A co když se žena cítí na něco odvážnějšího?
„Pak ať zvolí crop top se sukní nebo dokonce kalhotový komplet. Vždy záleží na tom, jakou máte postavu a který střih bude nejlépe sedět.“
Co detaily?
„Ty jsou v každé sezoně velmi důležité. Letos jsou to mašle (od drobných až po
sochařské), drapování, plášť přes ramena. Ale pozor, zvolte vždy jen jeden výrazný prvek, ne všechno najednou.“