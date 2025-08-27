Zuzana Belohorcová se rozhodla pro explantaci: „Bylo to jedno z mých nejlepších rozhodnutí“

Někdejší moderátorka pořadů Láskanie a Peříčko, modelka a playmate Zuzana Belohorcová, prošla v uplynulých týdnech výraznou osobní změnou. Po letech se rozhodla odstranit prsní implantáty a podstoupila modelaci poprsí.
Na svém profilu na sociálních sítích k tomu uvedla: „S odstupem pár dní musím přiznat, že to bylo jedno z mých nejsprávnějších životních rozhodnutí za poslední období…“ Podle svých slov vnímá tento krok jako přirozený výsledek životních posunů. „S přibývajícími léty se mění i naše životní priority, hodnoty a i skutečnost, jak vnímáme sebe, své tělo a své potřeby,“ vysvětlila. Belohorcová zdůraznila, že jde o osobní rozhodnutí, u kterého je nejdůležitější vlastní pocit spokojenosti. „Tělo, naše rozhodnutí, naše pravidla a naše potřeby… Je to především o nás, jak se cítíme, s implantáty nebo bez,“ doplnila.
Proměna se navíc podle ní shoduje s celkovými trendy. Zatímco dříve byly vyhledávané výrazně zvětšené dekolty, nyní se více prosazuje přirozený vzhled. „Stále více a více žen se přiklání k naturálnímu a přirozenému vzhledu,“ uvedla Belohorcová a připomněla, že i hvězdy jako Pamela Andersonová se vzdaly image spojené s nápadně velkým poprsím.
„Přišly mi tisíce povzbudivých a děkovných zpráv,“ popsala. Svou otevřeností se stala pro mnoho žen inspirací i motivací ke změně. Belohorcová zároveň zdůraznila, že se po zákroku cítí dobře: „Ale co je nejdůležitější, je skutečnost, že po zákroku mám všechno v pořádku a v nejlepší možné kondici.“ Změny se však netýkaly jen poprsí – modelka se rozhodla také pro úpravu účesu a zbavila se umělých prodloužených vlasů. Kromě toho uvedla, že se jí podařilo zhubnout šest kilogramů.