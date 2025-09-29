Monyová: Nejnáročnější role Terezy Ramby
Na ztvárnění Simony Monyové se Ramba důkladně připravovala. „Studovala jsem všemožné materiály, ale také se soustředila na fyzickou proměnu, která je přede mnou. Těším se na všechno, co nás čeká. Bude to dlouhá cesta,“ svěřila se herečka. „Příběh Monyové v sobě nese zásadní společenské sdělení. Po její smrti se skokově zvýšil počet žen, které se obracely na organizace pomáhající lidem potýkajícím se s domácím násilím. Byl to jeden z prvních momentů, kdy se toto téma dostalo do veřejného prostoru. Věřím, že naše minisérie otevře širokou debatu,“ uvedla kreativní producentka Klára Follová s nadějí, že televizní zpracování podnítí důležitou společenskou diskusi.