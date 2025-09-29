Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Tereza Ramba překvapila na festivalu. Z tmavovlásky je oslnivá blondýnka

Tereza Ramba s manželem Matyášem na Karlovarském filmovém festivalu
Tereza Ramba s manželem Matyášem na Karlovarském filmovém festivaluFoto: Profimedia.cz
Tereza Ramba s manželem Matyášem na Karlovarském filmovém festivalu
Tereza Ramba s manželem Matyášem na Karlovarském filmovém festivaluFoto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Herečka Tereza Ramba na brněnském festivalu Serial Killer debutovala s novou blond image. Zatímco kvůli minisérii o Simoně Monyové nosila tmavé vlasy s ofinou, nyní mění vizáž pro film Houpačky.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Herečka Tereza Ramba překvapila návštěvníky brněnského festivalu televizní tvorby Serial Killer úplně novým vzhledem. Na červeném koberci se objevila jako atraktivní blondýnka, což je velký kontrast k její poslední podobě tmavovlásky s ofinou. Proměna ovšem není náhodná – i tentokrát je spojena s její hereckou prací.

Tereza Ramba
Tereza Ramba

Tereza Ramba zveřejnila další odhalenou fotku. Prý vznikly i mnohem ostřejší snímky

Celebrity

Tmavé vlasy s ofinou nosila kvůli roli v minisérii o spisovatelce Simoně Monyové (†44), kterou v roce 2011 zavraždil její bývalý manžel. Projekt z dílny platformy Oneplay si z festivalu odvezl prestižní cenu Primetime Killer pro nejlepší seriál střední a východní Evropy, když porota rozhodovala mezi šesti tituly. Na festivalu se však Ramba ukázala už v nové podobě – coby výrazná blondýnka.

Za touto radikální změnou stojí film Houpačky, natočený podle knihy a scénáře Lucie Konečné. Na place se Ramba setkala s Dagmar Havlovou a Zuzanou Kronerovou. „To bylo krásných pár měsíců klidu. Nový film coming,“ napsala na sociálních sítích.

Sama herečka přiznala, že ztvárnění týrané spisovatelky Monyové pro ni bylo doposud nejnáročnější rolí v kariéře. Přitom už v roce 2024 zvládla těžký part ve filmu Zápisník alkoholičky. Nový snímek Houpačky, komedie o dvou vitálních seniorkách, jí však přinesl vítanou úlevu – tentokrát totiž mohla při natáčení více odpočívat a roli si hlavně užívat.

Reklama

Monyová: Nejnáročnější role Terezy Ramby

Na ztvárnění Simony Monyové se Ramba důkladně připravovala. „Studovala jsem všemožné materiály, ale také se soustředila na fyzickou proměnu, která je přede mnou. Těším se na všechno, co nás čeká. Bude to dlouhá cesta,“ svěřila se herečka. Příběh Monyové v sobě nese zásadní společenské sdělení. Po její smrti se skokově zvýšil počet žen, které se obracely na organizace pomáhající lidem potýkajícím se s domácím násilím. Byl to jeden z prvních momentů, kdy se toto téma dostalo do veřejného prostoru. Věřím, že naše minisérie otevře širokou debatu,“ uvedla kreativní producentka Klára Follová s nadějí, že televizní zpracování podnítí důležitou společenskou diskusi.

Zdroj: Blesk.cz, Instagram

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama