Vznik „velbloudí stopy“ ovlivňuje několik faktorů. Roli hraje přirozený tvar těla, ale také střih oblečení, typ švů, pružnost materiálu i správně zvolená velikost. Nejčastěji se s tímto problémem setkáte u velmi přiléhavých kalhot, legín, sportovního oblečení nebo plavek. Tenké a elastické látky mají tendenci kopírovat každý pohyb, a pokud je v oblasti rozkroku nevhodný šev nebo chybí podšívka, vznikne efekt, který je nežádoucí – a často i nepohodlný.
"Camel toe" dokáže zkazit i ten nejlepší outfit. Víme, jak se mu vyhnout stylově a bez kompromisů
Zařízlé kalhotky nebo legíny dokážou pokazit i ten nejlépe promyšlený outfit. Takzvaný camel toe – rýsující se kontury intimních partií – je detail, kterému se většina žen snaží vyhnout. Ne proto, že by bylo ženské tělo tabu, ale protože některé střihy a materiály odhalují víc, než bychom si v běžném dni přály. Dobrá zpráva je, že se nejedná o problém bez řešení.
Materiály a střihy, které hrají ve váš prospěch
Základním pravidlem je kvalita a konstrukce látky. Silnější materiály s jemnou strukturou zakryjí víc než tenké a hladké úplety. Pokud nosíte legíny nebo přiléhavé kalhoty, vyplatí se zkontrolovat, zda mají v rozkroku všitou podšívku nebo zesílenou vrstvu. Velkým pomocníkem jsou také bezešvé střihy nebo modely bez středového švu, ideálně s hladkým přechodem látky.
Stejně důležitá je kombinace spodního prádla a svrchní vrstvy. Bavlněné kalhotky pod elastickými syntetickými legínami často způsobují shrnování látky. Lepší volbou je spodní prádlo ze stejného nebo podobně pružného materiálu, ideálně bezešvé a s pevnějším středem.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Zapomeňte na drahou aviváž. Tyto domácí fígle udělají prádlo hebké, měkké a voňavé
Barvy, vzory a malé vizuální triky
Tmavé odstíny zůstávají osvědčenou klasikou – nejen že zeštíhlují, ale také lépe maskují kontury těla. Pokud dáváte přednost výraznějším outfitům, pomohou i vzory. Geometrické motivy, zvířecí potisky nebo abstraktní design odvádějí pozornost od konkrétních linií. Naopak světlé barvy, bílá nebo tělové odstíny mají tendenci zvýraznit každý detail, a u přiléhavých střihů proto vyžadují větší opatrnost.
Praktická řešení, která fungují okamžitě
Pokud potřebujete rychlé řešení, existují nenápadné pomůcky, které problém spolehlivě eliminují. Od jednorázových slipových vložek až po pratelné textilní vycpávky určené přímo pro tento účel. Jsou diskrétní, pohodlné a můžete je používat opakovaně. Další jednoduchou cestou je styling – delší top, košile nebo mikina přes boky dokáže outfit vyvážit a dodat mu ležérní eleganci.
Vyplatí se také nepodceňovat výběr spodního prádla. Kalhotky s širším středem, jemně stahovací modely nebo střihy s nohavičkou pomohou udržet látku tam, kde má být. Naopak střihy se středovým švem v intimní oblasti mohou problém zbytečně zvýrazňovat.