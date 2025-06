Preferujete zlaté, nebo stříbrné doplňky? A který z těchto kovů je pro vás tou lepší volbou? Je možné, že přirozeně inklinujete k jednomu nebo druhému – neznamená to ovšem nezbytně, že je to ten, který vám sluší. Do úvahy je potřeba vzít hned několik faktorů, přičemž klíčové je určit tón své pleti. Nese se vaše pokožka spíš v teplých, nebo studených odstínech?

Jak si udělat test na svém zápěstí, případně s listem papíru, a na základě toho určit, jestli vám bude slušet spíš zlato, nebo stříbro, se dozvíte v naší galerii.