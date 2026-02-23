Móda už dávno není jen o tom, co si vezmete na sebe. V roce 2026 se nosí i technologie – a ideálně tak, aby zapadla do vašeho stylu stejně přirozeně jako oblíbený kabát nebo kabelka. Právě na tom stojí nová lokální spolupráce značky Sony s českým módním návrhářem Davidem Altnerem, ze které vzešel doplněk, který má ambici změnit pohled na to, jak přemýšlíme o každodenní elektronice.
Technologie, která se nosí. Sony spojilo síly s českým návrhářem Davidem Altnerem
Technologie nemusí být jen praktická – může být i stylová. Důkazem je nová lokální spolupráce Sony s českým návrhářem Davidem Altnerem, ze které vznikla limitovaná taška přes rameno pro sluchátka Sony WH-1000XM6 v módní pískově růžové. Doplněk, který chrání, ale zároveň dotváří outfit, propojuje svět prémiového audia s aktuální módní estetikou.
Výsledkem je limitovaná taška přes rameno navržená speciálně pro prémiová sluchátka Sony WH-1000XM6 – nově dostupná i v designové barevné variantě pískově růžová. A zatímco technologické příslušenství často končí zapomenuté na dně batohu, Altner se rozhodl jít opačnou cestou: vytvořit doplněk, který budete chtít ukazovat. Spojení se značkou Sony pro mě byla unikátní příležitost, jak svou tvorbu oslovit další skupinu lidí. Dělá mi radost vidět propojení dvou různých světů – technologií a módy – do jednoho smysluplného celku,“ říká návrhář David Altner.
Styl i funkce: když doplněk není jen ochrana
Taška vznikla s jasným zadáním – dokonale ladit s prémiovým charakterem sluchátek, ale zároveň obstát jako plnohodnotný módní prvek. Urban design, precizní zpracování a minimalistická silueta z ní dělají doplněk, který funguje nejen při cestování nebo do práce, ale i jako součást každodenního outfitu. „K tvorbě tašky jsem přistupoval s veškerým respektem k proslulé značce, ale zároveň jsem všem, kteří ji budou nosit, chtěl umožnit, aby se stala doplňkem jejich každodenních outfitů,“ doplňuje Altner. Nejde přitom o masovou produkci. Taška bude dostupná pouze v limitovaném množství 50 kusů, což z ní dělá spíše designový statement než běžné příslušenství.
Z Letné do ulic
Spolupráce byla oficiálně představena 19. února v pražské prodejně Freshlabels Sustainable Store na Letné – což není náhoda. Sony tím navazuje na předchozí partnerství s módní značkou Freshlabels a dál rozvíjí svou snahu propojovat svět technologií s lokální designovou scénou.
Podle Daniela Nováka, Sony Brand Activation Managera pro Českou republiku a Slovensko, jde o přirozený krok: „Mám radost, že se můžeme lokálně podílet na takto skvělých projektech, které jdou daleko nad rámec našich očekávání. Díky Davidu Altnerovi přinášíme českým i slovenským fanouškům Sony unikátní produkt, který přesně sedí k naší filozofii spojení světa technologií a designu.“
Taška bude od konce února 2026 k dispozici jako dárek k objednávce sluchátek Sony WH-1000XM6 u vybraného prodejce Sony Center (ELVIA-PRO). Zároveň si ji můžete prohlédnout i naživo právě ve Freshlabels Sustainable Store na Letné. A pokud jste si dosud mysleli, že sluchátka jsou jen technický gadget, možná je načase přehodnotit, co všechno může být módním doplňkem.
