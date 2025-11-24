Petra Černocká vystudovala na konzervatoři operní zpěv a hru na klavír. Protože jí přišla klasická hudba příliš konzervativní, nastoupila po ukončení školy do divadla Semafor.
Rolí Saxany z filmu Dívka na koštěti v roce 1971 se zapsala do hlubšího povědomí mnoha lidí, mimo jiné i díky písni z této české komedie. Hlavní profesí byl pro ni vždy zpěv, bodovala hity Koukej, se mnou si píseň broukej nebo Píseň na pět řádků. V pořadu Třináctá komnata České televize promluvila o obtížných obdobích svého života. Prvním bylo úmrtí maminky v době, kdy bylo Petře deset let. Druhé ji potkalo v jednadvaceti letech, když přišla o syna. V roce 2025 její rodinu postihla další rána – náhlá smrt životního partnera dcery Báry, Pepeho Rafaje.
Podívejte se do galerie na život zpěvačky a herečky, která 24. listopadu slaví 76. narozeniny.
Černocká se narodila do rodiny právníka a úřednice
Petra Černocká se narodila 24. listopadu 1949 do rodiny úřednice a právníka. Stejně jako její starší bratr Pavel, i ona od mládí projevovala umělecké sklony. Zatímco Pavel se stal diskžokejem, Černocká začala studovat operní zpěv a klavír na Pražské konzervatoři.
V pouhých deseti letech přišla o maminku
V pořadu Třináctá komnata České televize vzpomínala zpěvačka a herečka na své dětství se smutkem. Maminka byla vážně nemocná, trpěla poruchou srdečních chlopní a bylo jí stále špatně. Když bylo Černocké deset let, maminka zemřela. Tatínek potom výchovu sám nestíhal, proto se pozdější známá hvězda českého nebe cítila osamělá. Situace se zlepšila, až když se tatínek podruhé oženil a ona si s nevlastní matkou dobře rozuměla.
Od klasické hudby upustila Černocká hned po ukončení studia
Od klasické hudby upustila Černocká hned po ukončení studia, protože ji vnímala jako příliš konzervativní. Záhy po svém rozhodnutí získala angažmá v divadle Semafor. Začínala v souboru Grossmanna a Šimka ve hře Besídka v rašeliništi a o rok později přešla k Jiřímu Suchému a Jiřímu Šlitrovi. „Bylo to skvělé období mého života. Vystupovala jsem v nejprestižnějším divadle v Praze s neuvěřitelnými a nesmírně populárními kolegy. Měla jsem pocit, že se právě přede mnou otvírá oslnivá umělecká dráha, ve které to za pár let určitě mnohým ještě natřu,“ řekla Černocká v rozhovoru pro Deník.cz.
Stala se z ní oblíbená zpěvačka
Křivka popularity české zpěvačky začala tehdy stoupat, koncertovala v Česku i v zahraničí. Zpívala písničky převzaté z anglických originálů, své vlastní písně i písně Zdeňka Merty. Nazpívala duety jako Střevíčky v rose, Setkání nebo Hleďte, kam padá déšť.
Saxana
V roce 1971 si jako čerstvě plnoletá zahrála čarodějnici Saxanu v komedii Dívka na koštěti. K filmu nazpívala také úvodní píseň. Na svých webových stránkách píše, že v ní snímek občas vyvolává komplex z toho, že "správné bylo zahrát si Saxanu a zemřít". Podle jejích slov nemine den, aby jí, byť letmo, tuto filmovou postavu někdo nepřipomněl.
Dívka na koštěti
Černocká roli získala klasickým konkurzem. „Tehdy jsem hrála už dva roky v Semaforu, vím, že mě tam Václav Vorlíček viděl. Po konkurzu jsem měla možnost s ním chvilku mluvit. Byla jsem mladá a taková drzejší, trošku flink, a asi se mu představa takové čarodějky zalíbila. Možná jsem to taky utáhla na nos," řekla v letošním rozhovoru pro Český rozhlas.
Soustředila hlavně na sebe a na roli
Černocká se při natáčení Dívky na koštěti soustředila hlavně na sebe a na roli. „Byla jsem taková ta holka, co měla pocit, že svět se otevírá. Mně ani nepřišlo tak zvláštní, že tam je Menšík nebo další úžasní herci. Musela jsem být hrozné střevo, ale to nebyla nafoukanost, to bylo takové očekávání, kam všude se až můžu dostat,“ zavzpomínala pro Seznam Zprávy.
Po roce 1989 vydala čtyři desky. První z nich se jmenovala Náklaďák a navazovala na kdysi známý countryový hit, který byl v jejím podání poměrně populární. U kytarových písniček už zůstala. Černocká prozradila, že nejtěžší je podle ní popularitu ustát ve chvíli, kdy danou osobu začnou všichni poznávat na ulici. „Člověk nesmí propadnout pocitu, že teď už to má v kapse, což se logicky může stát, když je člověk mladý a když je slavný rychle. Já si myslím, že tu popularitu dobře ustojí ten, kdo jde pomalu a přes nějaké průšvihy se k tomu propracuje. Ale já naštěstí měla dost času dozrávat.“
Dvě svatby
V roce 1970 se vdala za hudebníka Jana Vaculíka, s nímž se rozvedla po deseti letech. V roce 2004 řekla druhé „ano“ v životě, tentokrát kytaristovi Jiřímu Pracnému (na fotografii). Poznali se při práci, tehdy spolu hráli v kapele. Její druhý manžel podotkl, že film Dívka na koštěti nikdy neviděl celý.
Pár se shoduje v tom, že nemá vymyšlený žádný systém, díky němuž jejich manželství funguje. „Já jedu vždycky podle osobních pocitů. Původně jsem si myslela, že jsem ta dominantní, ale jak šly roky, tak tu dominanci Jirka dost převzal. Já jsem změkla, zestárla a zpohodlněla, takže i ráda deleguju povinnosti. Jiří je teď manažerem naší domácnosti. A vždycky to nějak vybalancujeme.“
První syn žil jen tři dny
V pořadu Třináctá komnata České televize v roce 2009 Černocká promluvila o těžkém období svého života. Když jí bylo kolem dvaceti let a měla za sebou první hudební úspěchy i hlavní roli v komedii Dívka na koštěti, vdala se a čekala miminko. Po komplikovaném porodu se narodil chlapeček. Byl ale přidušený a žil jen tři dny. S touto ranou osudu se tehdy mladá zpěvačka nedokázala celá léta vyrovnat. Její manželství s Janem Vaculíkem se kvůli této těžké zkoušce po čase rozpadlo. Trvalo osm let, než se Černocká stala matkou podruhé.
Dcera Barbora
Na svých webových stránkách píše, že za jeden ze svých životních úspěchů považuje dceru Barboru Vaculíkovou. Ta vystudovala žurnalistiku, ale živí se zpěvem, kterému se věnuje i vnučka Coco. „Mám radost, že jde dcera v mých stopách, ale byla bych stejně spokojená, kdyby dělala cokoli jiného, co ji opravdu baví. U nás se zatím láska ke zpívání dědí. Malá Olivie Coco je šikulka a občas i dabuje,“ řekla Černocká v rozhovoru pro časopis Vlasta.
Autobiografická kniha
V roce 2015 vydala autobiografickou knihu Co mě maminky (ne)naučily. Popisuje v ní své dětství, studentská léta, hudební a filmovou kariéru i soukromý život.
Návrat k Saxaně
K postavě Saxany se po letech vrátila ve filmu Saxána a lexikon kouzel z roku 2011 a následně na jevišti pražského Studia DVA ve hře Saxana. V rozhovoru zpěvačka přiznala, že kdyby nabídka přišla od někoho jiného, nevzala by ji. „Vstupuji totiž na jeviště coby původní Saxana v přesné kopii kostýmu a v paruce, ale jistě chápete, že školačku Saxanu hraje v tomto představení mladá holka. Bylo mimochodem milé, že když mě poprvé na zkoušce uviděl můj muž v divadelním kostýmu, tak řekl – no teda, to je fakt dobrý! Docela mě to uklidnilo," dodala.
Rodina Petry Černocké opět v slzách
Dcera Petry Černocké, zpěvačka Bára Vaculíková tvořila s filmovým producentem Pepe Rafajem pár dlouhých dvacet let a vychovávali společnou dceru Olívii Coco. Šťastná rodina spolu ještě oslavila Velikonoce u přátel na Moravě. V pondělí odpoledne se vrátili domů a nic nenasvědčovalo tomu, že se blíží tragédie.
V noci z úterý na středu se Rafajovi udělalo špatně a Vaculíková mu okamžitě zavolala záchranku. Lékaři už ho ale nedokázali oživit. „Jela jsem do nemocnice s ním, ale bohužel už ho nedokázali oživit. Doteď nevím, co se stalo a proč se to stalo. Pepe nebyl vážně nemocný ani neměl zdravotní problémy, nevím, proč zemřel,“ řekla Blesku zdrcená Vaculíková. „Dcera je stejně jako já v šoku, naštěstí máme okolo sebe rodinu, která nás drží,“ dodala smutně.
Slaví 76. narozeniny
Kromě zpívání a hraní Petra Černocká také maluje. Ráda ztvárňuje především zvířata, která jsou její neustálou inspirací. Mnohdy to ale podle ní vyžaduje velkou trpělivost. Když chtěla zachytit na plátno svého kocoura, trvalo to dlouho, než ho přiměla, aby se přesunul na židli. „Čekala jsem měsíc, než si na ni laskavě sedl, abych si ho mohla vyfotit,“ rozvykládala se o svém koníčku zpěvačka, která slaví 24. listopadu 76. narozeniny.
