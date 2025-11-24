24. 11. Emílie
Za úsměvem Saxany se skrývá bolest: tři velké tragédie v životě Petry Černocké

Petra Černocká
Petra ČernockáFoto: ČTK
Petra Černocká
Petra ČernockáFoto: ČTK
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Petra Černocká si v osmnácti letech zahrála Saxanu ve snímku Dívka na koštěti a tato role ji provází celý život. Zpěvačka říká, že neuplyne den, aby jí filmovou postavu někdo nepřipomněl. I když ji na ulici poznává každý a mohlo by se zdát, že si žije pohádkový život, potkaly ji ale dvě tragédie.

Petra Černocká vystudovala na konzervatoři operní zpěv a hru na klavír. Protože jí přišla klasická hudba příliš konzervativní, nastoupila po ukončení školy do divadla Semafor.

Rolí Saxany z filmu Dívka na koštěti v roce 1971 se zapsala do hlubšího povědomí mnoha lidí, mimo jiné i díky písni z této české komedie. Hlavní profesí byl pro ni vždy zpěv, bodovala hity Koukej, se mnou si píseň broukej nebo Píseň na pět řádků. V pořadu Třináctá komnata České televize promluvila o obtížných obdobích svého života. Prvním bylo úmrtí maminky v době, kdy bylo Petře deset let. Druhé ji potkalo v jednadvaceti letech, když přišla o syna. V roce 2025 její rodinu postihla další rána – náhlá smrt životního partnera dcery Báry, Pepeho Rafaje.

Podívejte se do galerie na život zpěvačky a herečky, která 24. listopadu slaví 76. narozeniny.

Černocká se narodila do rodiny právníka a úřednice

Petra Černocká se narodila 24. listopadu 1949 do rodiny úřednice a právníka. Stejně jako její starší bratr Pavel, i ona od mládí projevovala umělecké sklony. Zatímco Pavel se stal diskžokejem, Černocká začala studovat operní zpěv a klavír na Pražské konzervatoři.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Vystěhovat dceru z domu bylo nejlepší rozhodnutí,“ říká Černocká

Petra Černocká
Petra ČernockáFoto: ČTK
Zdroj: Česká televize, Deník.cz, Český rozhlasSeznam Zprávy, Vlasta.cz, Blesk.cz

