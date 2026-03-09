Úspěšný podcast Agáty Hanychové a Ornelly Koktové je definitivně minulostí. Ornella Koktová se rozhodla rozjetý projekt opustit a jasně dala najevo, že důvodem je nepřátelská atmosféra, kterou vytváří právě Hanychová. Ta se však brání a říká, že v podcastu chce pokračovat, klidně i sama. Problémem je však smlouva, podle které musí Ornell stále vyplácet půlku zisku.
"Bude ležet na gauči a já to odpracuju," říká Hanychová ke konci Koktové v podcastu
To, o čem se dlouho spekulovalo, se dnes stalo oficiálním. Podnikatelka Ornella Koktová se rozhodla rozvázat spolupráci s Agátou Hanychovou. Ta na ni několik týdnů útočí a obviňuje ji z podrazu. Podle všeho ale napětí mezi nimi bylo dlouhodobé.
Úspěšný podcast Agáty Hanychové a Ornelly Koktové je definitivně minulostí. Ornella Koktová se rozhodla rozjetý projekt opustit a jasně dala najevo, že důvodem je nepřátelská atmosféra, kterou vytváří právě Hanychová. Ta se však brání a říká, že v podcastu chce pokračovat, klidně i sama. Problémem je však smlouva, podle které musí Ornell stále vyplácet půlku zisku.
„Dneska bych vám ráda oznámila něco pro mě velmi zásadního. Dnešním dnem moje cesta v podcastu končí,“ řekla ve videu na svém profilu na Instagramu třesoucím se hlasem Ornella. „Už delší dobu jsem se v tomto nastavení necítila svobodně a v bezpečí. Dostala jsem se do situace, kdy si musím vybrat mezi úspěšným projektem a duševním zdravím. Moje nastavení je postavené na sebeúctě, hrdosti a důstojnosti, a proto volím dobrovolný odchod. Můj odchod není o penězích. Žádný úspěch nestojí za to, abyste ztratili vnitřní klid nebo tvář. Všem moc děkuju za ty více než dva roky, kdy jste toho byli součástí, moc si toho vážím," zakončila své prohlášení.
To je velkým překvapením pro Hanychovou, která sebevědomě tvrdila, že podcast bude pokračovat. „Samozřejmě že budeme pokračovat. Svoje prohlášení (k Ornelle) jsem dala proto, aby náš podcast mohl fungovat dál, aniž by se k tomu už vracelo. Pak jsme normálně točily, i druhý díl s Kairou Hrachovcovou. A je to skvělé ezo,“ sdělila eXtra.cz Hanychová a naznačila, že mají i podepsanou smlouvu. „Opustit ten podcast můžeme obě. Akorát platí, že ta, co odejde, to celé přenechává té druhé. Žádná finanční pokuta tam není. Ale dál to nechci probírat, jak ta smlouva k mnou vymyšlenému projektu vznikla, proč a podobně. To už je jedno,“ dodala záhadně.
Pro Hanychovou to byl očividně šok, zprávu se totiž dozvěděla až od deníku Blesk. „Jsem z toho úplně v šoku, vůbec nevím, co se bude dít a odkdy to vůbec platí…“ řekla a dodala: „Jdu volat svému právníkovi.“ „Ornelle moc děkuji za dva roky natáčení a v její další kariéře jí přeju hodně štěstí. Doufám, že najde vnitřní klid, který ztratila. Pokud se v našem podcastu necítila bezpečně, mohla to říct a mohli jsme se na rozchodu v klidu domluvit,“ řekla Hanychová, když se trochu uklidnila. Na svém Instagramu pak napsala, že podcast bude pokračovat a předplatitelé se prý mají těšit na to, kdo bude ve čtvrtečním dílu spolu s ní.
Následně zapnula jedno ze svých častých živých vysílání, kde se rozhodla celou věc popsat ze svého úhlu pohledu. Vrátila se i k tomu, co jí fanoušci od minulého týdne vyčítali a sice, že v posledním díle, který spolu natočily nenechala Koktovou mluvit a pouze přečetla své prohlášení. „Jsme horká hlava a neustála bych to. Nechtěla jsme, abysme po sobě sprostě řvaly před kamerou,“ brání se Hanychová nařčení, že byla arogantní. Podle její slov to byla pouze její obrana v situaci, která jí byla extrémně nepříjemná. A pustila se i do otázky financí.
Agáta tvrdila, že si ji Ornella zablokovala a tak se rozhodla zatelefonovat jejímu manželovi Josefovi Koktovi, který celý podcast zabezpečuje technicky. „Pepa říkal, že je Ornella u právníka a připravují nějaký odchod z tý smlouvy a že tento měsíc chtějí svých padesát procent. Řekla jsem mu, že jí to pošlu, ať si Ornella leží na gauči, že já to odpracuju,“ postěžovala si Hanychová.