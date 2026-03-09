Výběr letošního reprezentanta nebyl náhodný. Odborná porota vybírala z celkem 260 zaslaných skladeb a Daniel Žižka se svou písní Crossroads (Křižovatky) vystoupil z řady jako jeden z nejvýraznějších talentů nastupující hudební generace. Jeho schopnost přenést emoci do hudby potvrdil i šéf české delegace Kryštof Šámal, který pro ČT24 vzpomínal na Danielovo první nahrávání ve studiu: „Když Daniel přišel a zazpíval svou skladbu na první dobrou s absolutní lehkostí, v místnosti zavládlo naprosté ticho. Ten výkon byl odzbrojující – technicky přesný, ale zároveň plný emocí,“ líčí Šámal s tím, že bylo okamžitě jasné, že našli interpreta, který přesně ví, kým chce být.
Daniel Žižka míří na Eurovizi: Evropu chce odzbrojit emocí, ne hlukem
Zatímco ostatní delegace se pravděpodobně budou snažit ve Vídni probořit zvukovou stěnu, český tým letos vytahuje jiný kalibr. Třiadvacetiletý Daniel Žižka, kterého televizní diváci znají spíše z hereckých rolí, vyráží do boje o eurovizní trůn s precizně promyšleným plánem. Jeho zbraní není jen hlas, ale komplexní vizuální leitmotiv, mapující Danielovu cestu.
Výběr letošního reprezentanta nebyl náhodný. Odborná porota vybírala z celkem 260 zaslaných skladeb a Daniel Žižka se svou písní Crossroads (Křižovatky) vystoupil z řady jako jeden z nejvýraznějších talentů nastupující hudební generace. Jeho schopnost přenést emoci do hudby potvrdil i šéf české delegace Kryštof Šámal, který pro ČT24 vzpomínal na Danielovo první nahrávání ve studiu: „Když Daniel přišel a zazpíval svou skladbu na první dobrou s absolutní lehkostí, v místnosti zavládlo naprosté ticho. Ten výkon byl odzbrojující – technicky přesný, ale zároveň plný emocí,“ líčí Šámal s tím, že bylo okamžitě jasné, že našli interpreta, který přesně ví, kým chce být.
Herec s duší hudebníka
Daniel Žižka není rozhodně pro televizní diváky neznámou tváří. Objevil se v populárních seriálech jako Pan profesor, Ochránce, Taneční nebo ve filmu Případ se štěnicí. Hudba je však jeho vášní už od dětství – první písně skládal v deseti letech a své vzdělání v oboru muzikál a populární zpěv završil na pražské Konzervatoři Jaroslava Ježka. Právě tato kombinace hereckého výrazu a pěvecké techniky má být klíčem k úspěchu ve vídeňské hale. „Eurovize je obrovská platforma a velká show. Já tam ale chci přinést hlavně hudbu a emoci. Nechci soutěžit v hlasitosti. Chci stát pevně za tím, kým jako umělec jsem,“ vzkazuje Daniel.
Vizuální symbolika jako tajná zbraň
Česká delegace letos poprvé sází na naprostou vizuální jednotu. Vše, co diváci uvidí – od propagačních fotografií přes videoklip až po finální staging na pódiu – bude propojeno jedním ústředním symbolem. Dramaturg Michal Utíkal k této strategii dodává: „Letos jsme se rozhodli provázat mediální výstupy jednotícím prvkem. Všechny složky obsahují leitmotiv, který je určitým symbolem podtrhujícím Danielovu cestu.“ Tento promyšlený koncept má pomoci českému zástupci vyniknout v konkurenci 35 zemí, což je nejmenší počet účastníků od roku 2003.
Šance v oslabené konkurenci?
Letošní ročník Eurovize bude specifický rekordním počtem bojkotů. Kvůli účasti Izraele se soutěže odmítlo účastnit Španělsko, Nizozemsko, Irsko, Slovinsko a Island. V této atmosféře může právě Danielův soustředěný výkon v druhém semifinále 14. května zaujmout ty diváky, kteří hledají v hudbě hloubku a upřímnost. Oficiální premiéra skladby Crossroads proběhne už ve středu 11. března ve 20:00 na YouTube kanále Eurovision Song Contest.