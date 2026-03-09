Lucie Benešová v slzách: Navždy ji opustila milovaná Žofinka
Jedno z nejtěžších životních období právě prožívá herečka a moderátorka Lucie Benešová. Její rodinu zasáhla nečekaná a velmi smutná zpráva – navždy je opustila jejich milovaná fenka. Odchod čtyřnohého člena domácnosti je pro herečku o to bolestnější, že Žofinka na světě strávila pouhé tři roky.
Dojemné sbohem
O hluboké emoce se Lucie Benešová podělila s fanoušky na Instagramu prostřednictvím dojemného videa a archivních fotografií. Její vzkaz do „psího nebe“ nenechal nikoho chladným. „Žofinkovnko moje milovaná, nikdy by mě nenapadlo, že nám odejdeš po tak krátké době. Nemám slov…“ svěřila se zlomená herečka na úvod svého příspěvku. Ve slovech plných vděčnosti pokračovala: „Děkuji ti za nádherné tři roky života s tebou!!!! Byla jsi pro nás všechny největší životní psí parťačka!!!! Tak hodná, veselá, mazlivá, milující, chápající, bláznivá… prostě nejlepší psí holka na světě. Děkuji ti, že jsem se mohla stát tvojí lidskou parťačkou. Jsi se mnou napořád, dudlice, Žofice moje milovaná!“ vyznala se láskyplně Lucie.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Daniel Žižka míří na Eurovizi: Evropu chce odzbrojit emocí, ne hlukem
Vlna podpory od kolegů i fanoušků
Zveřejněná zpráva vyvolala na sociálních sítích značnou odezvu v podobě stovek soucitných reakcí od fanoušků i kolegů z uměleckého prostředí. Mezi vyjádřeními podpory zazněla mimo jiné obava, zda fenka měla rychlý odchod. „Netrápila se, kočička naše,“ potvrdila herečka s povzdechem. Jako trvalou vzpomínku na svou „psí holčičku“ si Lucie Benešová nechala zarámovat společnou fotografii, která jí bude Žofinku navždy připomínat. Přestože jejich společná cesta trvala jen krátce, v srdci herečky zanechala nesmazatelnou stopu.