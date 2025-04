V noci z úterý na středu se Rafajovi udělalo špatně a Vaculíková mu okamžitě zavolala záchranku. Lékaři už ho ale nedokázali oživit. „Jela jsem do nemocnice s ním, ale bohužel už ho nedokázali oživit. Doteď nevím, co se stalo a proč se to stalo. Pepe nebyl vážně nemocný ani neměl zdravotní problémy, nevím, proč zemřel,“ řekla Blesku zdrcená Vaculíková. „Dcera je stejně jako já v šoku, naštěstí máme okolo sebe rodinu, která nás drží,“ dodala smutně.