„Vystěhovat dceru z domu bylo nejlepší rozhodnutí,“ říká Černocká

Sama Bára přiznává, že to s ní nebylo jednoduché. „Myslím, že jsem to šponovala, kam to až jde – využívat komfort až do nějakého maxima, kde budou hranice a kam mě pustí, co mi projde. Expandovala jsem až tam, kde byla máma zatlačená do nějakého příliš velkého rohu, kde řekla: Hele, končíme, tahle sranda už dál nikam nevede,“ popsala své divoké období.