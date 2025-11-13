Mimo světla kamer její život však připomínal spíše dramatický seriál: bouřlivá manželství, handicapovaná dcera, fyzické násilí, psychický teror a vyhazov z televize od blízké kamarádky. Nálož, která by zlomila kdekoho. Ne však Mirku.
Reklama
Vyhazov na hodinu: A od kamarádky
Televizní kariéru zahájila Čejková ve zpravodajství České televize, aby se přesunula na Novu a nakonec i na Primu, kde moderovala Hlavní zprávy s Pavlem Zunou. Diváci ji milovali, coby nejoblíbenější ženská tvář obrazovky vyhrávala jednu televizní anketu za druhou.
Její kariéru ukončila v roce 2009 zcela nečekaně tehdejší šéfka zpravodajství Jitka Obzinová. „Zavolali mi, ať přijdu už v 9 ráno, ačkoli se nastupovalo až ve 14. Tak mi došlo, že se děje něco divného," zavzpomínala Čejková v Show Jana Krause. Tehdejší ředitel jí suše oznámil, že pro ni nemá dobré zprávy, a že už hlásit zprávy nebude. Nová šéfredaktorka si to totiž nepřála.
Reklama
Tři svatby, tři děti
V soukromí se ale Mirka spíše „plácala.“ Vdaná byla celkem třikrát, život dala třem dětem. S prvním manželem Tomášem Všetečkou má mentálně postiženou dceru Petru. Retardaci dcery má však podle Mirky na svědomí lékařka, která byla při porodu pod vlivem alkoholu a kvůli které byla Petra nějaký čas bez přísunu kyslíku. A právě postižení dcery mělo být důvodem rozpadu prvního manželství.
Druhým manželem se stal golfista Alex Čejka, kterému Mirka porodila dva syny – Alexe a Felixe. I tento vztah skončil rozvodem. „Bylo to těžké. Měli jsme se rádi, ale neuměli jsme se vyrovnat s tím, že vztah skončil. To vedlo k napětí, hádkám, a nakonec i fyzickému incidentu. Bylo to pro mě šokující,“ zavzpomínala Mirka v rozhovoru pro iDNES.cz na svou první zkušenost s domácím násilím. To ale ještě netušila, co ji čeká v třetím manželství s podnikatelem Markem Vítem.
Veselka v černém a za mřížemi
Vztah s Markem Vítem byl turbulentní od začátku do konce. Svatba proběhla ve vězení ve Všehrdech, kde si Vít odpykával osmiletý trest za finanční podvody. „Na svatbě jsem nebyla v bílém, zvolila jsem černé kalhoty a zelenkavou halenku. Atmosféra byla zvláštní, ale děti byly důležité – sedmnáctiletá Petra a malí synové. Snažila jsem se, aby se nenudili, a on si s nimi hrál. Po obřadu jsem vězení opustila a nechala manžela svému osudu,“ svěřila se krátce po obřadu Mirka. S Vítem dokonce čekala své čtvrté dítě. Lékaři však Čejkové v raném těhotenství, po sérii vyšetření se špatnými výsledky, doporučili bezodkladný potrat.
Na první pohled působil Vít jako ideální partner – pomáhal s dětmi, vozil je do školy, podporoval Mirku. Ale po návratu z vězení začaly problémy: „Okamžitě začal kontrolovat můj život, četl mi diář, sledoval telefon, napojil se na všechny moje lidi. Byl chorobně žárlivý. Přijížděla jsem domů, viděla jeho auto a klepala se,“ přiznala. Situace gradovala až k fyzickému násilí. „Dostala jsem facku a on se strašně omlouval. Psychický teror je ale mnohem horší. Totálně ničí sebehodnotu a sebedůvěru. Celé roky jsem se bála. Strach byl všude – doma, venku, při práci. Byla jsem uzlíček nervů,“ svěřila se. V roce 2011 přišel rozvod a pro Mirku se tak začala psát nová životní etapa.
Nový život: síla, svoboda a kariéra
Po televizní kariéře a bouřlivých vztazích našla Mirka nový směr. „Začala jsem jako klientka koučování a postupně jsem sama začala pomáhat lidem. Dnes se věnuji komunikaci a osobnímu rozvoji,“ uvedla pro iDNES.cz. Je spolumajitelkou firmy, která vyvíjí tréninkové aplikace ve virtuální realitě pro zdravotnictví a školství. Mezi její klienty patří politici, manažeři a další veřejně známé osoby. Dnes je Mirka silná, nezávislá a inspirativní žena. Její příběh ukazuje, že i po životních bouřích lze najít sílu, rovnováhu a vlastní štěstí. „Jsem šťastná, můj život se vymotal z turbulentních vod. Naučila jsem se stát si za sebou, být silná a pomáhat ostatním ženám, aby neprošly tím, čím jsem prošla já.“
Vít odcestoval za hranice
A jak to dopadlo s Markem Vítem? Ten se usadil ve španělské Barceloně a se současnou manželkou Kristýnou přivítali v únoru na světě dcerku. Pro Víta se jedná už o pátého potomka.
VIDEO: Muži se učí, jak zvládat vztek. K životu ho potřebujeme, násilí ne, říká lektor kurzu
Všechny štítky
Mohlo by vás zajímat
Reklama