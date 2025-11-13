13. 11. Tibor
Svatba v kriminále, domácí násilí, potrat a vyhazov od kamarádky: Jak dnes žije bývalá televizní hvězda Mirka Čejková

Mirka Čejková
Mirka ČejkováFoto: Profimedia.cz
Mirka Čejková
Mirka ČejkováFoto: Profimedia.cz
Petra Holakovská

Byla ikonou obrazovky, diváci ji milovali, ženy chtěly být jako ona. Elegantní, profesionální, vždy dokonale připravená Mirka Čejková definovala českou televizní éru.

Mimo světla kamer její život však připomínal spíše dramatický seriál: bouřlivá manželství, handicapovaná dcera, fyzické násilí, psychický teror a vyhazov z televize od blízké kamarádky. Nálož, která by zlomila kdekoho. Ne však Mirku.

Vyhazov na hodinu: A od kamarádky

Televizní kariéru zahájila Čejková ve zpravodajství České televize, aby se přesunula na Novu a nakonec i na Primu, kde moderovala Hlavní zprávy s Pavlem Zunou. Diváci ji milovali, coby nejoblíbenější ženská tvář obrazovky vyhrávala jednu televizní anketu za druhou. 

Její kariéru ukončila v roce 2009 zcela nečekaně tehdejší šéfka zpravodajství Jitka Obzinová. „Zavolali mi, ať přijdu už v 9 ráno, ačkoli se nastupovalo až ve 14. Tak mi došlo, že se děje něco divného," zavzpomínala Čejková v Show Jana Krause. Tehdejší ředitel jí suše oznámil, že pro ni nemá dobré zprávy, a že už hlásit zprávy nebude. Nová šéfredaktorka si to totiž nepřála.

Mirka Čejková a Marek Vít
Nejoblíbenější žena a muž televize Nova, moderátoři Mirka Čejková a Pavel Zuna na slavnostní vyhlášení nejoblíbenějších tváří televize Nova Anno 2002.
Foto: Profimedia.cz
Tři svatby, tři děti

V soukromí se ale Mirka spíše „plácala.“ Vdaná byla celkem třikrát, život dala třem dětem. S prvním manželem Tomášem Všetečkou má mentálně postiženou dceru Petru. Retardaci dcery má však podle Mirky na svědomí lékařka, která byla při porodu pod vlivem alkoholu a kvůli které byla Petra nějaký čas bez přísunu kyslíku. A právě postižení dcery mělo být důvodem rozpadu prvního manželství.

Druhým manželem se stal golfista Alex Čejka, kterému Mirka porodila dva syny – Alexe a Felixe. I tento vztah skončil rozvodem. „Bylo to těžké. Měli jsme se rádi, ale neuměli jsme se vyrovnat s tím, že vztah skončil. To vedlo k napětí, hádkám, a nakonec i fyzickému incidentu. Bylo to pro mě šokující,“ zavzpomínala Mirka v rozhovoru pro iDNES.cz na svou první zkušenost s domácím násilím. To ale ještě netušila, co ji čeká v třetím manželství s podnikatelem Markem Vítem.

Mirka Čejková a Marek Vít
Mirka Čejková s dětmi
Foto: Profimedia.cz

Veselka v černém a za mřížemi

Vztah s Markem Vítem byl turbulentní od začátku do konce. Svatba proběhla ve vězení ve Všehrdech, kde si Vít odpykával osmiletý trest za finanční podvody. „Na svatbě jsem nebyla v bílém, zvolila jsem černé kalhoty a zelenkavou halenku. Atmosféra byla zvláštní, ale děti byly důležité – sedmnáctiletá Petra a malí synové. Snažila jsem se, aby se nenudili, a on si s nimi hrál. Po obřadu jsem vězení opustila a nechala manžela svému osudu,“ svěřila se krátce po obřadu Mirka. S Vítem dokonce čekala své čtvrté dítě. Lékaři však Čejkové v raném těhotenství, po sérii vyšetření se špatnými výsledky, doporučili bezodkladný potrat.

Na první pohled působil Vít jako ideální partner – pomáhal s dětmi, vozil je do školy, podporoval Mirku. Ale po návratu z vězení začaly problémy: „Okamžitě začal kontrolovat můj život, četl mi diář, sledoval telefon, napojil se na všechny moje lidi. Byl chorobně žárlivý. Přijížděla jsem domů, viděla jeho auto a klepala se,“ přiznala. Situace gradovala až k fyzickému násilí. „Dostala jsem facku a on se strašně omlouval. Psychický teror je ale mnohem horší. Totálně ničí sebehodnotu a sebedůvěru. Celé roky jsem se bála. Strach byl všude – doma, venku, při práci. Byla jsem uzlíček nervů,“ svěřila se. V roce 2011 přišel rozvod a pro Mirku se tak začala psát nová životní etapa.

Mirka Čejková a Marek Vít
Mirka Čejková a Marek Vít
Foto: Profimedia.cz

Nový život: síla, svoboda a kariéra

Po televizní kariéře a bouřlivých vztazích našla Mirka nový směr. „Začala jsem jako klientka koučování a postupně jsem sama začala pomáhat lidem. Dnes se věnuji komunikaci a osobnímu rozvoji,“ uvedla pro iDNES.cz. Je spolumajitelkou firmy, která vyvíjí tréninkové aplikace ve virtuální realitě pro zdravotnictví a školství. Mezi její klienty patří politici, manažeři a další veřejně známé osoby. Dnes je Mirka silná, nezávislá a inspirativní žena. Její příběh ukazuje, že i po životních bouřích lze najít sílu, rovnováhu a vlastní štěstí. „Jsem šťastná, můj život se vymotal z turbulentních vod. Naučila jsem se stát si za sebou, být silná a pomáhat ostatním ženám, aby neprošly tím, čím jsem prošla já.“

Dnes je z Mirky koučka
Dnes je z Mirky koučka.
Foto: Profimedia

Vít odcestoval za hranice

A jak to dopadlo s Markem Vítem? Ten se usadil ve španělské Barceloně a se současnou manželkou Kristýnou přivítali v únoru na světě dcerku. Pro Víta se jedná už o pátého potomka.

VIDEO: Muži se učí, jak zvládat vztek. K životu ho potřebujeme, násilí ne, říká lektor kurzu

Vztek k životu potřebujeme, je to normální reakce organismu, potíž ale je, jak s ním zacházíme, říká psycholog David Čáp. | Video: Martin Veselovský

Zdroje: iDNES.cz, Blesk.cz, Show Jana Krause, Extra.cz, iDnes.cz

