Tehdy čtyřiatřicetiletá Sharon Stone se do historie filmu zapsala scénou z výslechu, v níž sedí v těsných bílých šatech a při překřížení nohou na okamžik odhalí své intimní partie. Právě tento krátký záběr se podle údajů streamovacích služeb i videopůjčoven stal jednou z nejčastěji zastavovaných scén filmové historie.
Legendární scéna ze Základního instinktu: O odhalení "všeho" Stoneová prý netušila
Erotická scéna se Sharon Stoneovou ve filmu Základní instinkt patří k nejslavnějším momentům filmové historie. Od premiéry uplynulo téměř 33 let, přesto dodnes vyvolává diskuse. Proč se herečka neshodla s režisérem Paulem Verhoevenem a jaké protesty provázely natáčení tohoto provokativního thrilleru?
Tehdy čtyřiatřicetiletá Sharon Stone se do historie filmu zapsala scénou z výslechu, v níž sedí v těsných bílých šatech a při překřížení nohou na okamžik odhalí své intimní partie. Právě tento krátký záběr se podle údajů streamovacích služeb i videopůjčoven stal jednou z nejčastěji zastavovaných scén filmové historie.
Na tom, jak tato slavná sekvence vznikla, se však herečka a režisér Paul Verhoeven dodnes neshodnou. Stoneová ve své autobiografii popisuje, že ji režisér během natáčení požádal, aby si sundala bílé kalhotky, které se prý v kameře odrážely. Zároveň ji měl ujistit, že v konečném záběru nebude nic vidět. Verhoeven ale tuto verzi událostí odmítá a tvrdí, že herečka přesně věděla, jak bude scéna ve filmu vypadat.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Proslavil ji erotický thriller, teď sdílela fotku z postele, kde je bez make upu
Kontroverze navíc provázely už samotné natáčení. Kritiku vyvolalo zejména zobrazení homosexuálních a bisexuálních postav, které podle části veřejnosti působilo stereotypně a spojovalo je s nebezpečným chováním. Aktivisté z řad gayů a leseb proto proti filmu protestovali a snažili se natáčení různými způsoby narušit.