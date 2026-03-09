Přeskočit na obsah
9. 3.
Legendární scéna ze Základního instinktu: O odhalení "všeho" Stoneová prý netušila

Známá erotická scéna Sharon Stoneová z filmu Základní instinkt se v kinech objevila poprvé už před 30 lety. Proč film provází řada kontroverzí?Foto: Aktuálně.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Erotická scéna se Sharon Stoneovou ve filmu Základní instinkt patří k nejslavnějším momentům filmové historie. Od premiéry uplynulo téměř 33 let, přesto dodnes vyvolává diskuse. Proč se herečka neshodla s režisérem Paulem Verhoevenem a jaké protesty provázely natáčení tohoto provokativního thrilleru?

Tehdy čtyřiatřicetiletá Sharon Stone se do historie filmu zapsala scénou z výslechu, v níž sedí v těsných bílých šatech a při překřížení nohou na okamžik odhalí své intimní partie. Právě tento krátký záběr se podle údajů streamovacích služeb i videopůjčoven stal jednou z nejčastěji zastavovaných scén filmové historie.

Sharon Stone
Sharon Stone

"Nenechte se odbýt doktory," vzkazuje Sharon Stoneová poté, co jí našli nádor

Celebrity

Na tom, jak tato slavná sekvence vznikla, se však herečka a režisér Paul Verhoeven dodnes neshodnou. Stoneová ve své autobiografii popisuje, že ji režisér během natáčení požádal, aby si sundala bílé kalhotky, které se prý v kameře odrážely. Zároveň ji měl ujistit, že v konečném záběru nebude nic vidět. Verhoeven ale tuto verzi událostí odmítá a tvrdí, že herečka přesně věděla, jak bude scéna ve filmu vypadat.

Kontroverze navíc provázely už samotné natáčení. Kritiku vyvolalo zejména zobrazení homosexuálních a bisexuálních postav, které podle části veřejnosti působilo stereotypně a spojovalo je s nebezpečným chováním. Aktivisté z řad gayů a leseb proto proti filmu protestovali a snažili se natáčení různými způsoby narušit.

Zdroj: The Independent, NMEThe Beauty of Living Twice

