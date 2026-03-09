Plastický chirurg Ondřej Měšťák je široké veřejnosti známý i díky své roli v reality show Extrémní proměny. Jméno Měšťák ale v tomto oboru něco znamená už dlouhá desetiletí. Jeho otec Jan Měšťák ho u nás hodně zpopularizoval a svého času zasedal i v porotě soutěže krásy Miss.
Nedílnou součástí pořadu Extrémní proměny je i plastický chirurg Ondřej Měšťák, který má poslední slovo v rozhodování, zda se účastníci reality show dočkají operace přebytečné kůže. Jaký názor má na jeho práci jeho slavný otec?
„Produkce nás primárně oslovila a už to bude pár let. Pro mě je opravdu primárně důležitý lifestyle. My chceme, aby ti pacienti byli opravdu připravení jako skoro na závod nebo na nějaký sportovní výkon ve velice dobrém stavu,“ říká plastický chirurg, který věří, že oblíbená televizní show pozitivně ovlivňuje veřejnost. „Tenhle pořad vlastně krásně ukazuje, jakým způsobem se ti lidé mohou i tím lifestylem, správnou dietou a správným cvičením dostat do takového stavu, že opravdu ta plastika je pro ně jednak efektivní a jednak taky bezpečná,“ přibližuje svoji práci.
Jeho mediální vystoupení otec nesleduje a Ondřej přiznává, že je to téma, na kterém se moc neshodnou. „Můj táta vždy byl obrovský mentor a vzor, ale poslední dobou jsme neměli moc času se vídat. On k nám moc ani nechodil na nějaké návštěvy. My spíš koukáme tak trochu v letu doma, ale spolu jsme na to vlastně nikdy nekoukali,“ prozradil Ondřej Měšťák v rozhovoru pro Expres.cz. „Táta ani moc neměl rád tyhle velké operace, týkající se velkých redukcí kůže, ale samozřejmě je to do určité míry správně. Převzali jsme tu jeho konzervativitu do jisté míry, takže nechceme kombinovat velké zákroky, ale každý má malinko jiný limit a v dnešní době se ta medicína trochu posunula a operace, co děláme u účastníků, jsou opravdu bezpečné. S tátou jsem to tedy nekonzultoval. On už teď přestal operovat, ale zaměřoval se primárně na nosy. Body contouring byl trochu dál od jeho pole působnosti,“ vysvětluje otcův postoj.
A i když v pořadu je mediální tváří kliniky, přiznává, že operace, jako je odstranění přebytečné kůže po velkém váhovém úbytku, většinou neprovádí. „U nás je hlavním body contouristou doktor Kubík, takže hlavně za ním chodí tyto operace, které jsou fakt náročné. U mě to jsou pořád hlavně nosy a prsa. Určitě jsou to ale také modelace prsou právě po zhubnutí, a pokud to pacientky chtějí, občas dělám i abdominoplastiku nebo liposukci,“ přibližuje svoji specializaci. „Je dobré, když se lékař v dnešní době zaměřuje opravdu specificky na nějakou oblast i v rámci té estetické chirurgie, protože znalosti o jednotlivých oblastech jsou opravdu velké,“ vysvětlil plastický chirurg pro eXtra.cz.