Cesta k mateřství nebyla pro slovenskou moderátorku Adelu Vinczeovou vůbec jednoduchá. Sama přiznává, že si nebyla tím, zda se stát matkou, vůbec jistá. „Pojďme si přiznat, že život bez dětí je super,“ říká naprosto otevřeně maminka skoro čtyřletého Maxíka. Bez obav hovoří i o tom, že touha po dítěti nebylo něco, co by jí bylo vlastní.
Nejznámější slovenská moderátorka Adela Vinczeová se před více než třemi lety stala maminkou, když s manželem Viktorem Vinczem adoptovali čtyřměsíčního chlapečka. Adela ale přiznala, že po dítěti vlastně nikdy ani netoužila.
„Ty myšlenky u mě byly velmi zajímavé. Nevím, jestli ta myšlenka na mateřství byla někdy skutečně upřímná. Spíš mám dojem, že jsem v určitém období podlehla jistým tlakům, že mám věk, že jsem kariéristka a že bych měla mít děti. A já jsem si jen dělala svoji práci, která mě bavila, a říkala jsem si, že bych asi měla mít děti. A vlastně ani nebylo s kým. Sice jsem měla partnery, ale v hlavě jsme měla zmatek, jestli takhle by měl vypadat ten správný vztah, jestli bych se měla takhle cítit,“ rozpovídala se o nelehkém období Vinczeová. Útoky ze strany médií, které poukazovaly na její bezdětnost, vnímala stále citlivěji.
„Začaly na mě útočit ty společenské vzorce, jakou mám hodnotu, když nemám dítě, kdo se o mě jednou postará a tak dále. Ale vlastně nevím, jestli v tom byl nějaký můj opravdu upřímný pocit, že bych opravdu chtěla dítě. Nikdy jsem neměla k dětem úplně vztah a k miminkům už vůbec ne. Vždycky když mi někdo ukázal miminko, tak jsem se musela hodně soustředit, abych uhrála tu situaci v tom smyslu – jé, to je roztomilé. Začala jsem o sobě pochybovat, co jsem vlastně za ženu,“ přiznává s tím, že i tohle bylo téma na rozhovory s odborníkem na duševní zdraví.
„Díky terapiím jsem se dostala až k mému manželovi,“ říká se smíchem moderátorka s tím, že se spolu začali bavit o dětech, ale přišel problém s přirozeným početím. Její muž, o deset let mladší moderátor Viktor Vincze, otevřeně hovoří o tom, že je v podstatě neplodný. Jak Adela říká, ani jeden z nich nechtěl jít cestou umělého oplodnění, a to i přesto, že jim lékaři dávali velkou šanci na úspěch. Nakonec se rozhodli pro adopci. Jak sama moderátorka řekla v podcastu Mámy sobě, nikdy neměla potřebu biologického provázání se svým dítětem. Nepotřebuje, aby jí byl syn podobný. „My bychom tak krásné dítě nikdy nezplodili,“ říká přesvědčeně. „Vím, že každá máma si myslí, že má hezké dítě, ale Maxík je opravdu hezký a jsem si jistá, že kdybych ho ukázala, tak by spousta rodičů musela uznat, že je hezčí než jejich děti,“ vtipkuje Vinczeová.
To, že je jejich syn adoptovaný, je u nich něco, o čem spolu běžně hovoří. „Je potřeba to odmalička komunikovat. Pro mě s manželem je to naprosto normální a doufám, že i Maxík to bude mít v sobě zpracované správným způsobem. Povídáme si s ním o tom, Je to Příběh o Maxíkovi a je to jedna z jeho pohádek na dobrou noc, kdy mu vyprávíme, jak jsme ho poprvé byli navštívit, jak se nám líbil, jak jsme ho hned milovali a že byl v bříšku jiné ženy, ale jeho maminkou jsem já. Vlastně ani nerozumím tomu, jak by se dalo fungovat s tím, že bychom to před ním tajili,“ zamýšlí se moderátorka. Prozradila také, že s manželem jsou stále zapsáni na seznamu žadatelů o adopci, a tak je velmi pravděpodobné, že jejich syn bude mít sourozence.