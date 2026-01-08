Přeskočit na obsah
8. 1.
Miláček Británie slaví 44. narozeniny. Co všechno skrývá princezna Catherine?

Princezna Kate
Princezna KateFoto: Reuters
Princezna Kate
Princezna KateFoto: Reuters
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Dívka z obyčejné, ačkoliv dobře situované britské rodiny se stala pravděpodobnou budoucí královnou. Jaké zajímavosti jste ale o životě současné princezny z Walesu Catherine zřejmě ještě neslyšeli?

Na první pohled se její život může zdát jako pohádka. Jenže být členkou britské královské rodiny neznamená mít jen život jako princezna.

Celebrity

Je to rodina jako každá jiná, i když v žilách většině z nich proudí modrá krev. Už je to pár let, co musí čelit výpadům a nepodloženým obviněním přímo od svých členů, jmenovitě prince Harryho a jeho ženy. To ale na oblibě princezny z Walesu Catherine, manželky následníka trůnu prince Williama, nijak zásadně neubralo.

Maminka tří dětí, patronka mnoha nadací a velká sportovkyně plní své povinnosti na jedničku, udává módní trendy a je velice oblíbená u svého národa. Jaký je život jedné z nejoblíbenějších členek britské královské rodiny, která je tak často přirovnávána k lady Dianě, někdejší princezně z Walesu?

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Lady Diana: Co jste o slavné princezně (ne)věděli?

Dětství strávila v Jordánsku

kate middleton, 37. narozeny, žena
Catherine z WalesuFoto: Profimedia.cz

Nynější princezna z Walesu Catherine se sem odstěhovala v pouhých dvou letech se svými rodiči manažerem britských aerolinek Michaelem a letuškou na mateřské dovolené Carole. Doprovázela je samozřejmě také mladší sestra současné princezny, v té době osmiměsíční Pippa. Rodina zde setrvala tři roky, Catherine chodila do anglické školky, kde se slavily Vánoce i ramadán. Budoucí manželka prince Williama se zde také naučila základy arabštiny a dodnes na svůj pobyt v Jordánsku ráda vzpomíná.

Milovaná britská princezna slaví 44. narozeniny. Maminka tří dětí, patronka mnoha nadací a velká sportovkyně plní své povinnosti na jedničku, udává módní trendy a je velice oblíbená u svého národa. Ačkoli se do královské rodiny provdala již téměř před třinácti lety, většina světa ji zná pořád jako Kate Middletonovou.

