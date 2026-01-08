Na první pohled se její život může zdát jako pohádka. Jenže být členkou britské královské rodiny neznamená mít jen život jako princezna.
Miláček Británie slaví 44. narozeniny. Co všechno skrývá princezna Catherine?
Dívka z obyčejné, ačkoliv dobře situované britské rodiny se stala pravděpodobnou budoucí královnou. Jaké zajímavosti jste ale o životě současné princezny z Walesu Catherine zřejmě ještě neslyšeli?
Je to rodina jako každá jiná, i když v žilách většině z nich proudí modrá krev. Už je to pár let, co musí čelit výpadům a nepodloženým obviněním přímo od svých členů, jmenovitě prince Harryho a jeho ženy. To ale na oblibě princezny z Walesu Catherine, manželky následníka trůnu prince Williama, nijak zásadně neubralo.
Maminka tří dětí, patronka mnoha nadací a velká sportovkyně plní své povinnosti na jedničku, udává módní trendy a je velice oblíbená u svého národa. Jaký je život jedné z nejoblíbenějších členek britské královské rodiny, která je tak často přirovnávána k lady Dianě, někdejší princezně z Walesu?
Dětství strávila v Jordánsku
Nynější princezna z Walesu Catherine se sem odstěhovala v pouhých dvou letech se svými rodiči – manažerem britských aerolinek Michaelem a letuškou na mateřské dovolené Carole. Doprovázela je samozřejmě také mladší sestra současné princezny, v té době osmiměsíční Pippa. Rodina zde setrvala tři roky, Catherine chodila do anglické školky, kde se slavily Vánoce i ramadán. Budoucí manželka prince Williama se zde také naučila základy arabštiny a dodnes na svůj pobyt v Jordánsku ráda vzpomíná.
Nerada přiznává, že William se jí líbil už v pubertě
Catherine v rozhovorech tvrdí, že na zdi svého dívčího pokoje měla vylepený plakát, který zobrazoval modela v reklamě na džíny Levi‚s. Bývalé spolužačky ale vzpomínají, že o spolužácích ze střední školy prohlašovala, že jsou moc hrubí a že „nikdo nemá na prince Williama“. Před svým idolem z dětství ale randila s Willemem Marxem, který nyní působí jako novinář. Pak chvíli se studentem práv Rupertem Finchem, než navázala vztah se svým budoucím manželem.
Je opravdu skromná
Než se stala oficiální britskou aristokratkou, pracovala jako asistentka nákupčího pro londýnskou módní značku Jigsaw. Nejedná se o žádný luxusní brand, ale o dostupnou konfekci. Té dosud dává často přednost. Pozdvižení způsobila například na své 25. narozeniny, když se oblékla do šatů z Topshopu v přepočtu za 1200 korun. Do druhého dne byly vyprodány.
Nejstarší královská nevěsta... než přišla Meghan
Ve svých 29 letech byla Catherine v den své svatby s princem Williamem nejstarší ženou, která se přivdala do britské královské rodiny. To ale trvalo jen do roku 2018, než si tehdy šestatřicetiletá Meghan Markle vzala prince Harryho.
Oblíbená vůně
Parfém, který princezna používá, je sofistikovaný a elegantní. Jedná se o značku Jo Malone, která je dostupná i v parfumeriích v České republice. Ceny se pohybují už od 1300 korun. Oblíbená vůně současné princezny z Walesu se jmenuje Orange Blossom a právě tak vonělo Westminsterské opatství v den její svatby s princem Williamem.
Nadšená fotografka
Princezna miluje focení, dokonce často fotila eventy pro firmu svých rodičů. Vzhledem k tomu, že jako členka královské rodiny nesmí mít vlastní účet na sociálních sítích, alespoň zachycuje své děti.
Jaké charitativní projekty podporuje?
Matka jejího manžela, princezna Diana, byla známá jako velká filantropka. Princezna Catherine je patronkou několika charitativních organizací, včetně dětského hospicu, arteterapie a sdružení, které se stará o duševní zdraví dětí.
Vztah s královnou
Bývalá vévodkyně z Cambridge, teď už princezna z Walesu, je velmi oblíbená u dvora. Také měla mimořádně vroucí vztahy s dnes již zesnulou Alžbětou II. Sama, bez prince Williama, doprovázela Catherine královnu na vícero oficiálních příležitostí. Alžběta II. také pozvala Middletonovy, aby se stali jejími hosty na dostizích v Ascotu, kde byli součástí královské jízdy.
Kým by se stala, kdyby si nevzala Williama
Po absolvování univerzity v St. Andrews, kde se s budoucím manželem seznámila, si Catherine přála stát se návrhářkou dětského oblečení. K umění a módě měla vždy blízko. Rok po maturitě strávila ve Florencii, kde často chodila do galerií, poté si jako studijní obor vybrala historii umění.
Proč už to není Kate Middletonová
Ačkoli je součástí královské rodiny už 15 let, svět ji pořád zná hlavně jako Kate Middletonovou. Ani jedno z těchto jmen ovšem není aktuální: jednak vdavkami přišla o rodné příjmení, které se posléze změnilo na titul vévodkyně z Cambridge. Po smrti královny postoupil pár o stupínek výš a z prince Williama se stal princ z Walesu, což z jeho manželky učinilo princeznu z Walesu.
Jak jí teď říkat?
A proč se jí nemá říkat ani Kate? Zkrátka proto, že tuto přezdívku, jakkoli familiární, nemá samotná princezna moc v oblibě. Není to podle ní totiž její jméno, sama preferuje, pokud se jí říká Catherine.
Její módní vkus okouzluje celý svět
Díky svému vybranému vkusu drží v pozoru celý svět a prakticky nikdy nešlápne vedle. Už léta je považovaná za jednu z nejstylovějších žen nejen z královské rodiny, ale také na světě vůbec. V minulém roce poněkud upustila od šatů a u méně formálních příležitostí volila kalhoty, které její štíhlé a vysoké postavě mimořádně sluší.
Zmizela z očí veřejnosti
Jsou to dva roky, co princezna Catherine, manželka následníka britského trůnu, zmizela z veřejného života. Po divokých spekulacích o důvodu se veřejnost dozvěděla, že Catherine podstupuje léčbu rakoviny. Nyní je podle vlastních slov v remisi a vyjádřila své díky všem, kdo se na její léčbě podíleli.
„Chtěla jsem využít příležitosti a poděkovat nemocnici The Royal Marsden za to, že se o mě v uplynulém roce tak dobře starali. Můj srdečný dík patří všem, kteří tiše kráčeli po boku Williama a mě, když jsme vším procházeli. Nemohli jsme si přát víc. Péče a rady, kterých se nám dostalo po celou dobu, co jsem byla pacientkou, byly výjimečné,“ uvedla princezna z Walesu na instagramovém profilu. A rozpovídala se i o svém zdravotním stavu.
Naplánovala si svůj vlastní pohřeb
Veřejnost zaskočila zpráva, že manželka následníka britského trůnu princezna Catherine má už do detailu naplánovaný vlastní pohřeb. Někteří si to dávají do souvislosti s onkologickou léčbou, kterou v minulých měsících prošla. Jenže to je velký omyl. „Plán na pohřeb princezny z Walesu může působit opravdu až mrazivě, ale on už byl připraven ještě před tou diagnózou,“ říká odborník na britskou královskou rodinu Ondřej Kubáček.
Podrobný plán posledního rozloučení nese název Reading bridge. Podle belgického královského publicisty Bertranda Deckerse název vybral princ William. „Jsou to vždycky mosty, takže pokud se nepletu, tak Karel III. měl v době, kdy byl princem z Walesu, Manie bridge, jeho otec měl skotský Ford bridge, jeho matka London bridge. Jsou to vždycky mosty a ty plány na pohřby jsou opravdu připravovány už za života, a to velmi detailně,“ dodává Kubáček.
