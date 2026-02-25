Marek Ztracený, vlastním jménem Miroslav Slodičák, se narodil 26. února 1985 v Železné Rudě na Klatovsku. Letos tak slaví 41. narozeniny. Do širšího povědomí veřejnosti se dostal v roce 2008 díky singlu Ztrácíš, za který si ve stejném roce odnesl ocenění Objev roku v anketě Český slavík.
Třídní šašek, co za vybuchlý záchod dostal trojku z chování. Marek Ztracený slaví 41
Šumavský rodák, který se prosadil hitem Ztrácíš a už v roce 2008 získal titul Objev roku, dnes patří mezi největší jména české popové scény. Vzpomíná na dětství, netradiční začátky, rodinu i pravidlo, které moderátorům zakazuje dělat z jeho jména slovní hříčky.
Hudbě se chtěl věnovat od dětství. Už v pěti letech na pískovišti napodoboval Freddieho Mercuryho a zásadní moment přišel ve chvíli, kdy mu otec pustil koncert skupiny Queen z Wembley na VHS. V rozhovoru pro Český rozhlas Dvojku později uvedl: „Vyrůstal jsem na Šumavě s úžasnými rodiči, se kterými mám krásný vztah. Věnovali se mi, byli empatičtí. Užíval jsem si a pořád jsem snil. Maminka mi dala přemýšlivý pohled na věc a tatínek zase ten, že někdy není špatné být s věcmi hned hotový.“
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Nemám se moc rád,“ říká Marek Ztracený
Na Šumavě dnes žije i se svou partnerkou a synem. První hudební zkušenosti získal mimo jiné při hře na varhany v kostele, kam docházel po tom, co v deseti letech dostal trojku z chování. Ministrantem byl od sedmi let, období ale ukončily potíže s autoritami i potřeba bavit spolužáky. „Například jsem vyhodil záchod do povětří, když jsem do něj splachoval petardy. Vyletěl půl metru do vzduchu,“ vzpomínal se smíchem zpěvák, který je dyslektik a dysgrafik.
Ke klavíru ho přivedla sestra. „Líbilo se mi, že to neladilo, a začal jsem hrát taky. I když umím hrát na hodně nástrojů, dobře hraju jen na piano.“
V začátcích kariéry vystupoval ještě pod jménem Miroslav Ztracený, například jako předskokan Anety Langerové. Umělecký pseudonym Marek Ztracený si zvolil i proto, že pochyboval o tom, zda by se jménem Miroslav Slodičák v hudebním průmyslu uspěl. „Už si vůbec nepamatuju, proč jsem si vybral tohle jméno. Když jsem se ptal rodičů, jestli je to neurazí, tak mi řekli, že Mercury taky nebyl Mercury.“
Zajímavostí je i ustanovení v jeho smlouvách, podle něhož moderátoři na akcích nesmějí používat jeho jméno jako slovní hříčku. „I když je to myšleno částečně v nadsázce, poslouchat dennodenně moderátory, kteří říkají: ‚Kdepak se nám ztratil? Našli jsme ho, Marek Ztracený!‘ na mě bylo už trochu moc. Občas jsem z toho vytekl, tak jsme to zakázali a dali do smlouvy. Ovšem musím říct, že jsou u toho dva smajlíci, těžko bychom tu částku po někom vymáhali. Ale funguje to, nikdo to od té doby neudělal.“
Kromě ocenění Objev roku (2008) se Ztracený stal v letech 2021, 2022 a 2023 absolutním vítězem ankety Český slavík v kategorii Zpěvák roku. Během kariéry vydal alba Ztrácíš, Pohledy do duše, V opilosti, Pády, Vlastní svět a v roce 2020 také desku Planeta jménem stres. „Je trochu děsivé, že jsem tuto desku vydal ještě před pandemií a na jejím obalu mám rolák přes pusu, což může evokovat roušku,“ uvedl zpěvák.
Na začátku roku 2020 uspořádal koncert v pražské O2 areně, během něhož požádal o ruku svou partnerku Marcelu Skřivánkovou, se kterou má syna Marka. „Cítil jsem, že svatbu nepotřebuju, ale věděl jsem, že ona si ji vysnila. Na tuto myšlenku mě přivedl můj syn, který se ptal, proč si maminku nevezmu, a já neměl argument, proč ne. Z nějakého důvodu mu na tom záleželo a to bylo pro mě důležité.“
Samotnou žádost pojal spíše s nadhledem. „Řekl jsem, že za každým úspěšným mužem stojí silná žena a že i když mi ve spánku slintá na ruku, tak ji stejně miluju. Chtěl jsem, aby to nebylo příliš romantické.“
S partnerkou se poprvé potkali na hudební stanici Óčko a později na festivalu v Krušovicích. „Zpíval jsem, že jsem zamilovaný do Marcely, a ona udělala takový výraz a odešla,“ popsal začátky vztahu. „Aby to udělalo správný dojem. Ale uložila jsem si jeho číslo a čekala, jestli se ozve. A ozval,“ doplnila Skřivánková.
Ve volném čase se věnuje hokeji, ke kterému ho přivedl syn. „Po jeho tréninku za odměnu pronajmu led jen pro nás, nahráváme se, blbneme a pereme se. Je to pro mě relax, protože je tam zima a já mám zimu rád.“
Ztracený vyrůstal v částečně věřící rodině, víru však vnímá spíše jako osobní životní postoj. „K tomu vedu i svého syna, ale ne nějak zásadně. Je to srdcař, ale dost divoký. Jak moje máma říkala, že kvůli mě před ředitelnou vystála důlek, tak teď tak kvůli svému synovi stojím já.“
Vedle hudby si splnil i další sen – provozoval vlastní penzion na Šumavě, který po dvou letech prodal. „Trochu se nám to vymklo z rukou a lidé pak už nejezdili na Šumavu, ale za mnou… Snažil jsem se vyhovět všem, protože si vážím toho, že mě někdo poslouchá a má rád, ale zasahovalo nám to do soukromí.“
V posledních letech se vedle koncertování věnuje především rodině a tvorbě. „Žiju rodinou a hudbou. Až to někdo odmávne a spustí, tak vyběhnu na pódium a budou se dít věci.“