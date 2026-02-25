Herec Filip Blažek patří k těm, kteří na svůj soukromý život jen neradi poutají pozornost. Více než čtvrt století se po jeho boku objevovala stále stejná žena – Jolana Blažková, se kterou má dvě dcery, starší Johanu a mladší Filippu. Jenže právě z vyjádření jeho manželky se dá usuzovat, že zamilovaná idylka vzala za své.
Filip Blažek utajil krach manželství. Konec vztahu po 26 letech
Jak se zdá, tak další slavné manželství došlo až do hořkého konce. Podle zdrojů z okolí páru zkrachoval vztah herce Filipa Blažka a jeho ženy Jolany.
Že mezi ní a princem z pohádky Nesmrtelná teta není něco v pořádku, naznačila svým vyjádřením na sociálních sítích. „Vypadám šťastně, že? Né, mám se na pikaču, ale víte co… Mám se dobře, protože moje děti jsou zdravé, já také a to je nejvíc. Tak jestli řešíme vztahy a ty debiloviny okolo, tak se máme luxusně a je důležité si toto uvědomovat,“ rozepsala se mnohoznačně Blažková. „Mějte se rádi, jsme tu jen na návštěvě – a to znamená ne na moc dlouho. Tak ať stihneme vše, co si přejeme,“ napsala dále. Z jejích slov se dá vyčíst, že co se týká milostného života, není zrovna spokojená.
A zatímco Jolana sdílí své myšlenky, Filip na sítích prezentuje zcela jiný obsah. Hlavně záběry z posilovny, kde ladí formu na svůj blížící se výlet do Kambodže. „Když zrovna nejsem na zkoušce a nehraju, tak si ráno přivstanu, jdu s pejskem anebo jdu do posilovny nebo na můj oblíbený thajský box,“ svěřil se před časem Super.cz. Jejich profily na sociálních sítích ale poskytují i další indicii, že vztah je minulostí.
Oba dva se totiž vzájemně přestali sledovat a z Filipova profilu zmizely téměř všechny společné snímky s jeho ženou. Podle deníku Blesk, který získal svědectví lidí z jejich okolí, ale nejde o žádnou žhavou novinku a dvojice se rozešla už před nějakou dobou. „Už spolu nejsou minimálně tři čtvrtě roku,“ tvrdí jejich přátelé. Ani jeden však oficiálně rozpad manželství, které úředně zpečetili až v roce 2019, nepotvrdil.