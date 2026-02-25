Přeskočit na obsah
25. 2.
Filip Blažek utajil krach manželství. Konec vztahu po 26 letech

Filip Blažek, manželka Jolana BlažkováFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Jak se zdá, tak další slavné manželství došlo až do hořkého konce. Podle zdrojů z okolí páru zkrachoval vztah herce Filipa Blažka a jeho ženy Jolany.

Herec Filip Blažek patří k těm, kteří na svůj soukromý život jen neradi poutají pozornost. Více než čtvrt století se po jeho boku objevovala stále stejná žena Jolana Blažková, se kterou má dvě dcery, starší Johanu a mladší Filippu. Jenže právě z vyjádření jeho manželky se dá usuzovat, že zamilovaná idylka vzala za své.

Filip Blažek
Filip Blažek

Blažek se od ostudy své ženy distancoval a Arichteva kauzu "prsa" ukončila

Celebrity

Že mezi ní a princem z pohádky Nesmrtelná teta není něco v pořádku, naznačila svým vyjádřením na sociálních sítích. „Vypadám šťastně, že? Né, mám se na pikaču, ale víte co… Mám se dobře, protože moje děti jsou zdravé, já také a to je nejvíc. Tak jestli řešíme vztahy a ty debiloviny okolo, tak se máme luxusně a je důležité si toto uvědomovat,“ rozepsala se mnohoznačně Blažková. „Mějte se rádi, jsme tu jen na návštěvě – a to znamená ne na moc dlouho. Tak ať stihneme vše, co si přejeme,“ napsala dále. Z jejích slov se dá vyčíst, že co se týká milostného života, není zrovna spokojená. 

A zatímco Jolana sdílí své myšlenky, Filip na sítích prezentuje zcela jiný obsah. Hlavně záběry z posilovny, kde ladí formu na svůj blížící se výlet do Kambodže. Když zrovna nejsem na zkoušce a nehraju, tak si ráno přivstanu, jdu s pejskem anebo jdu do posilovny nebo na můj oblíbený thajský box,“ svěřil se před časem Super.cz. Jejich profily na sociálních sítích ale poskytují i další indicii, že vztah je minulostí. 

Oba dva se totiž vzájemně přestali sledovat a z Filipova profilu zmizely téměř všechny společné snímky s jeho ženou. Podle deníku Blesk, který získal svědectví lidí z jejich okolí, ale nejde o žádnou žhavou novinku a dvojice se rozešla už před nějakou dobou. „Už spolu nejsou minimálně tři čtvrtě roku,“ tvrdí jejich přátelé. Ani jeden však oficiálně rozpad manželství, které úředně zpečetili až v roce 2019, nepotvrdil. 

Zdroj: Blesk

