Poté, co Ornella Koktová veřejně oznámila rozvod a současně představila svůj nový projekt, reagovala její dlouholetá kamarádka a kolegyně Agáta Hanychová velmi podrážděně. Podle vyjádření Moniky Binias přitom nešlo o první konflikt mezi oběma ženami. Ale Agátu prý vývoj situace neměl zaskočit.
„Ty věci moc nesedí a Ornella je zvláštní člověk, který hodně lže,“ říká Monika Binias o své dceři
Rozvod Ornelly Koktové měl být pro veřejnost „novinkou“, jenže Agáta Hanychová ho podle všeho vnímá spíš jako promyšlený tah spojený s propagací projektu Ornella Life. Influencerka se na Instagramu netajila zklamáním a spor ještě vyhrotila Ornellina matka Monika Binias, která mluví o zradě i opakovaných podrazech.
Ukázalo se totiž, že Ornella a její manžel Josef už několik let netvoří pár. Jelikož ale jejich rozvod nebyl dosud známý veřejnosti, rozhodli se s informací vystoupit až nyní, mimo jiné v souvislosti s propagací nového projektu Ornelly. Právě tento krok měl Agátu rozčílit natolik, že jej vnímala jako ohrožení jejich společného podcastu Agáta a Ornella. Na svém Instagramu následně uvedla: „Myslela jsem si, že je jiná. Že věci řeší rovně. Očividně jsem se spletla.“
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Dům za téměř 23 milionů a hypotéka s úrokem 4,79 %: Josef Kokta vysvětlil, jak na ni Ornella dosáhla
Napjaté vztahy nenechala bez reakce ani Ornellina matka Monika Binias, která spor mezi oběma ženami veřejně komentovala. „Ornella už několikrát tu Agátu podrazila. Těch sporů tam bylo daleko víc. Nicméně teď je to fakt zrada a překvapuje mě hloupost té Agáty, že prohlásila, že takhle nebyla vychovávaná. Ornella taky nebyla takhle vychovávaná,“ uvedla Binias na své podcastu. Vyjádření zakončila i ostrým vzkazem směrem k Hanychové: „Milá Agáto, kdybys aspoň malinko zapojila mozek, tak přijdeš na to, že ty věci moc nesedí a že Ornella je zvláštní člověk, který hodně lže. A protože sis tu hlavinku nezapojila, tak je to tak, jak to je.“
Binias zároveň tvrdí, že o rozvodu své dcery věděla už delší dobu a že ji jeho utajení nepřekvapilo. Podle Josefa Kokty však její informace nebyly nijak výjimečné. „Vytáhla to až nedávno, protože někde odchytila komentář nějaké paní zapisovatelky od soudu, která to píše už tři roky. A teď dělá frajerku,“ řekl bývalý podnikatel během živého vysílání.