Poslední více než dva roky plnily média zprávy o soudní sporech Agáty Hanychové a Jaromíra Soukupa. Ty se týkaly především péče o jejich téměř tříletou dceru Rozárku. Chvíli se zdálo, že v lednu všechno skončilo, jenže v pondělí uveřejnila Hanychová mail od svého právníka, ve kterém ji informuje, že Soukup se rozhodl v žalobách pokračovat. Agáta se rozhodla ukázat i komunikaci se Soukupem, která proběhla poté, co mail od svého právníka dostala. „Něco jsi řekl u soudu a opět jsi lhal. Tím se může zrušit celá dohoda, když budu chtít,“ stojí ve zprávě, kterou Soukupovi poslala. „Jistě. Hodně štěstí, paní Dopitová. Moje míra trpělivosti s vašimi prasečinami je definitivně u konce,“ odpovídá Soukup. A neodpustí si ještě rýpnutí. „Jak se má Dopita?“ píše zhrzený a odkopnutý milenec. „Asi už nemám slov,“ okomentovala to stroze. Nyní její právní zástupce Štěpán Ciprýn promluvil o tom, o co v žalobě jde.
Právník prozradil, o co jde v nejnovějším sporu Hanychové a Soukupa
Pár týdnů se zdálo, že spory mezi Agátou Hanychovou a Jaromírem Soukupem utichly. Hanychová ale začátkem týdne zveřejnila zprávy, ze kterých vyplývá, že ji její bývalý partner opět žaluje. Její právní zástupce prozradil, čeho se spor týká a jestli se bude opět měnit péče o dceru Rozárku.
„Jde o žalobu na ochranu osobnosti ze strany pana Soukupa. Týká se to jednoho z výroků mé klientky. Soud o dceru se nevrací, tam je to skončené. Budeme se ale vracet k žalobě na Agátu a pana Dopitu ohledně ochrany osobnosti. Moji klienti se k tomu vyjádří v rámci jednání. Předpokládám, že té žalobě ve finále nebude vyhověno,“ řekl pro Expres Ciprýn s tím, že jde vlastně o porušení dohody, kterou Hanychová se Soukupem uzavřeli v lednu. Tehdy se dohodli na péči o Rozárku a součástí bylo to, že ukončí veškeré další soudní tahanice. Jenže zkrachovalý mediální magnát to vidí jinak. Od té doby, co naposledy stanul u soudu o své bývalé partnerce neustále mluví na sociálních sítích a zdá se, že mu její život nedá spát.
„Dohoda byla, že pokud se uzavře dohoda ohledně péče o dceru, tak se uzavřou všechny spory. Moje klientka s tím počítala a včera se dozvěděla, že to neplatí a že budou pokračovat soudy na ochranu osobnosti. Pan Soukup se chce dál soudit,“ potvrdil advokát Hanychové. „Opakovaně jsem kontaktoval kolegu (právníka Jaromíra Soukupa, pozn. red.), aby se vyjádřil. Čekal jsem, že nám pošle návrh na zpětvzetí žaloby. Nakonec se kolega vyjádřil tak, že žalobu zpátky neberou a chtějí pokračovat v řízení,“ objasnil dále.
„Všechno to mělo skončit. Moje klientka opakovaně říkala, že za ni je normální se nesoudit. Podstata sporu je z mého pohledu zanedbatelná. Co se stane na konci? Když budeme úspěšní, žaloba se zamítne a moje klientka dostane náhradu nákladů řízení. Když bude pan Soukup úspěšný, paní Hanychová se mu omluví, že je napadl. Ten výsledek tady má absolutně zanedbatelnou hodnotu pro obě strany. Když budou pokračovat v soudním sporu, jejich životy to ovlivní podstatně více, než když skončí," dodal závěrem.