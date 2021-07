Princezna Diana: "Dívka bez minulosti", která se stala femme fatale královské rodiny

Ikona, která žije dál

Princezna Diana patřila bezesporu mezi nejznámější módní ikony své doby a jednu z nejpopulárnějších osobností 80. a 90. let 20. století. Časopis Time ji v roce 1999 označil za jednu ze stovek nejdůležitějších osobností 20. století. Její módní styl toužily napodobovat ženy a dívky z celého světa a Diana měla značný vliv na to, jaké kousky se zrovna v daný čas budou prodávat. Spolupracovala s řadou známých módních domů jako Versace, Armani, Chanel, Dior či Clarks. Její oblíbenou návrhářkou byla Catherine Walkerová, se kterou spolupracovala především na outfitech vhodných pro členku královské rodiny. „Svou přirozenou krásou, nevšední elegancí, vytříbeným vkusem, ale zejména chutí experimentovat inspirovala módní návrháře k vytváření kreací, které sama dále doplňovala. Přestože ji někteří členové královské rodiny nazývali věšákem na šaty, její popularity v oblasti módy (pokud o ni samozřejmě kdy usilovali) nikdy nedosáhli,“ říká Kamil Rodan.

Foto: Reuters

Její někdejší osobní sekretář Patrick Jephson ji označil za velmi pracovitou a organizovanou osobnost a dodal, že Charles nemohl přenést přes srdce, že měla mezi lidmi větší úspěch. Jedna z britských novinářek ji označila za osobnost, která se zásadním způsobem zasadila o otevřenost ohledně psychických potíží tím, že se svěřila se svými vlastními problémy. V propagaci důležitosti psychického zdraví dnes pokračují její synové princ William a princ Harry. A vyzdvihována je především její charitativní činnost a to, jak své popularity využila ve prospěch slabších a ohroženějších. „Na zahraničních cestách nebo při návštěvách nemocnic či chudinských center se nebála vykročit k zátarasům a s lidmi si tváří v tvář promluvit, stejně jako pohladit starého člověka nebo utišit nemocného,“ připomíná Kamil Rodan.

Foto: Reuters

Dianin příběh se promítl do řady filmů, seriálů, knižní i hudební tvorby a má také několik pomníků. Na její narozeniny, 1. července, bude v zahradách Kensingtonského paláce odhalena socha na její počest, kterou objednali princové William a Harry. Letos také Netflix uvede muzikál o princeznině životě, který bude uveden i na Broadwayi. Na Netflixu je také populární seriál Koruna, ve kterém Dianu ztvárnila herečka Emma Corrinová, ta za roli získala Zlatý glóbus. Ve snímku Spencer, který by měl být dokončen letos, si Dianu zahrála Kristen Stewartová. Dalšími snímky věnujícími se princezně z Walesu byly: Princess in Love (1996), Diana: A Tribute to the People’s Princess (1998), Whatever Love Means (2005), Diana: Last Days of a Princess (2007) či Diana (2013).

Foto: Profimedia

O Dianě byla sepsána řada knih, začalo to však výbušnou biografií Andrewa Mortona Diana: její pravdivý příběh z roku 1992, ve které odhalila zákulisí britské královské rodiny i podrobnosti nešťastného manželství. Mezi další známé knihy patří: Diana: A Portrait in Her Own Words (1999), The Diana Chronicles (2007), Diana: Closely Guarded Secret (2002) či Diana (2006).