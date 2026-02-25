Syn herecké dvojice Ivany Chýlkové a Jana Krause se nakonec rozhodl nevydat cestou, kterou by od něj mnozí čekali. Přestože si Jáchym Kraus získal popularitu díky roli v seriálu Gympl s ®učením omezeným, z veřejného prostoru se po čase téměř vytratil.
Z hvězdy Gymplu zmizel ze scény: Syn Chýlkové a Krause žije v zahraničí, dělá „krypto marketing“
Jáchym Kraus kdysi zažil slávu, o jaké se jeho slavným rodičům ani nesnilo – po seriálu Gympl ho prý pronásledovaly fanynky a rodiče mu jen drželi bundu. Pak ale řekl dost a herectví utnul. Ivana Chýlková teď prozradila, že žije v cizině, pracuje odkudkoliv a vede marketingovou agenturu pro krypto klienty.
Účinkování v seriálu z něj tehdy udělalo idol mladých divaček. „Měl obrovský úspěch. Určitě větší než já s Honzou dohromady,“ svěřila se Ivana Chýlková v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. „Šli jsme po obchodním domě a za námi šlo dvacet holčiček. My s Honzou jsme stáli, drželi jsme mu bundu a dvacet minut čekali, než se vyfotí,“ zavzpomínala na dobu, kdy na něj fanynky čekaly dokonce i před domem. Nadšení z popularity ale netrvalo dlouho. „Řekl, že to stačilo. Že hercem může být vždycky… Přinejhorším!“ doplnila herečka.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Rodiče Adama Krause vypovídali u soudu: Jana Krausová poprvé promluvila, Jan Kraus se ostře opřel do Enevové
Herectví tak Jáchym postupně opustil a dnes žije úplně jiným životem. Usadil se v zahraničí a díky práci není vázaný na jedno místo. „Dělá takovou práci, kterou může dělat odkudkoliv. Má přítelkyni a vždycky na zimu odjede do teplých krajů,“ prozradila Chýlková. Přiznala ale, že přesně neví, čemu se její syn věnuje, a označení jeho profese si dokonce musela dohledat v mobilu. „Má marketingovou agenturu specializovanou na krypto klienty. Já vůbec nevím, co to je,“ dodala s úsměvem.
Bratři řeší jiné problémy
Pozornost médií se nyní obrací spíše na Jáchymovy nevlastní bratry, které má Jan Kraus s Janou Krausovou. Herec Adam Kraus totiž čelí obvinění ze znásilnění bývalé partnerky Nikol Enevové, což odmítá. Na jeho stranu se postavil i zpěvák David Kraus. „Samozřejmě. Pevně stojím za rodiči a ještě pevněji za bratrem. Je to pro nás hrozně těžké,“ uvedl pro deník Aha!. Kvůli probíhajícímu soudnímu řízení se k celé věci nechce více vyjadřovat. „Pro mě je to svinstvo. Nejvíc to ubližuje dětem, které to musí vnímat,“ dodal.
To otec Adama Krause, Jan Kraus si servítky při výpovědi před soudem nebral. „Vím, co se tu projednává. Tu kauzu znám asi deset let, protože se deset let dívám na devastaci Adama vztahem s paní Enevovou. Deset let jsme snášeli naschvály, útoky. Bylo období, kdy jsme se báli o Adamovo zdraví. (…) Je to jednoduché. Tady agresor žaluje oběť. V životě jsem nepotkal prohnanějšího člověka, než je Nikol Enevová,“ prohlásil.