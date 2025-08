Vévodkyně Catherine si pečlivě naplánovala vlastní pohřeb

Veřejnost v posledních dnech zaskočila zpráva, že manželka následníka britského trůnu princezna Catherine má už do detailu naplánovaný vlastní pohřeb. Někteří si to dávají do souvislosti s onkologickou léčbou, kterou v minulých měsících prošla. Jenže to je velký omyl. „Plán na pohřeb princezny z Walesu může působit opravdu až mrazivě, ale on už byl připraven ještě před tou diagnózou,“ říká odborník na britskou královskou rodinu Ondřej Kubáček.