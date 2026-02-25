Za svou pomoc lidem v těžkých životních situacích, se kterou napřed začala na svém profilu na Instagramu a později se dopracovala až k nadačnímu fondu, dostala Nikol Leitgeb dokonce ocenění od předsedy Senátu. Před několika měsíci ale své sledující informovala o problému, do kterého se dostal právě její nadační fond. Jeho název byl totiž téměř totožný jako ten brněnského spolku RadoVan, který byl založen už v roce 2019. A i když se Leitgeb zkoušela dohodnout, že by obě organizace fungovaly vedle sebe, nakonec musela pod hrozbou žaloby ustoupit a svůj nadační fond přejmenovat.
Nikol Leitgeb přejmenovala svůj nadační fond. Vyhne se tak žalobě
Měsíce trvající spor dvou organizací, které se obě zabývají pomocí potřebným, je u konce. Influencerka Nikol Leitgeb dnes oznámila, že přejmenovala svůj nadační fond, díky čemuž se vyhne soudnímu sporu.
Změnu oznámila na sociálních sítích. „Měníme název, radost z pomoci druhým však zůstává stejná. Od dnešního dne vystupujeme pod novým jménem Nadační fond Nikol Leitgeb. Všechno ostatní zůstává tak, jak ho znáte. Stejná energie. Stejné hodnoty. Stejná chuť pomáhat. Budeme dál podporovat ty, kteří naši pomoc potřebují a dělat to s respektem, otevřeností a maximální odpovědností. Děkujeme, že jste byli doteď s námi a budeme moc rádi, když s námi v této cestě budete pokračovat i dál," stojí v příspěvku, kde sledujícím ukázala i nové logo, které je graficky ve stejném duchu jako to předchozí.
Nikol také na svých instastories vysvětlila, jaké jméno vybrali a proč. „Tenhle název jsme vybrali z praktickýho hlediska, aby si nás lidi hned spojili, protože kdyby jsme se jmenovali třeba Nadacční fond Meruňka, tak by jsme museli vysvětlovat, že je to bývalý fond Radovan. A trošku sázím na to, že neexistuje žádný jiný spolek, který by měl Nikol Leitgeb v názvu,“ dodala s humorem. Přejmenováním se tak ukončil spor se spolkem RadoVan, který trval na tom, že je další subjekt velmi podobného názvu poškozuje.
O sporu informovala své sledující v listopadu loňského roku. „Jsou to dva roky, co jsme založili Nadační fond Radovan. Netušila jsem, kolik práce, energie, času a taky peněz nás to bude stát. Ale vůbec nelituju, máme toho za sebou hodně a udělali jsme, myslím, spoustu dobrého. Co by mě ale vůbec nenapadlo – že někomu budeme svou činností překážet. Že nám někdo bude házet klacky pod nohy a že nás, nakonec, požene až k soudu,“ napsala Nikol a prozradila, že spor se týká jména nadačního fondu. Ten pojmenovala podle přezdívky svého staršího syna. „Netušila jsem, že ještě v Brně existuje spolek RadoVan (*2019). A že to bude do budoucna obrovský problém.“