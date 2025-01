„Jít hlavním vchodem bylo příjemné,“ říká princezna Kate o nemocnici, kde se léčila

„Chtěla jsem využít příležitosti a poděkovat nemocnici The Royal Marsden za to, že se o mě v uplynulém roce tak dobře starali. Můj srdečný dík patří všem, kteří tiše kráčeli po boku Williama a mě, když jsme vším procházeli. Nemohli jsme si přát víc. Péče a rady, kterých se nám dostalo po celou dobu, co jsem byla pacientkou, byly výjimečné,“ uvedla princezna z Walesu na instagramovém profilu. A rozpovídala se i o svém zdravotním stavu.