Příběh Tianny Moon, pocházející z regionu East Anglia ve východní Anglii, začal jako u mnoha jiných lidí trpících nadváhou. V roce 2024 se rozhodla pro radikální změnu a začala užívat lék Mounjaro. Jde o přípravek s účinnou látkou tirzepatid, který je primárně určen pro pacienty s cukrovkou 2. typu, ale díky své schopnosti snižovat chuť k jídlu a zlepšovat metabolismus cukrů a tuků se stal celosvětovým hitem v boji s obezitou. Výsledky se dostavily rychle. Tianna zhubla z původních 121 kilogramů na 89 kilogramů, tedy o úctyhodných 32 kilogramů. Později dokonce podstoupila ještě operaci žaludku, díky níž ztratila dalších 13 kilogramů. Celkový úbytek váhy byl tedy drastický, ale Tianna si brzy všimla něčeho znepokojivého. Zatímco její pas se zužoval, její hrudník se dál zvětšoval.
Díky léku na hubnutí se zbavila desítek kilogramů. Pak jí ale začalo nekontrolovaně růst poprsí
Představte si ten pocit: konečně se vám podaří shodit nadbytečná kila, tělo se zmenšuje a cítíte se božsky. Jenže jedna jeho část se rozhodne jít opačným směrem. Pro Britku Tiannu Moon se sen o štíhlejší postavě proměnil v noční můru. Zatímco díky léčbě a operaci žaludku zhubla desítky kilogramů, její poprsí se začalo nekontrolovaně zvětšovat do rozměrů, které lékaři označují za extrémně vzácné.
Diagnóza, která se týká jen hrstky žen na světě
Když si Tianna uvědomila, že s jejím tělem není něco v pořádku, vyhledala lékařskou pomoc. Lékaři po důkladném vyšetření sdělili diagnózu, která ji šokovala: gigantomastie. Lékař původně zvažoval diagnózu makromastie, což je podobný, ale méně závažný stav. Avšak poté, co Tianna popsala svou anamnézu, rychlost růstu tkáně i během hubnutí na Mounjaro a doprovodné vedlejší účinky, byl verdikt jasná gigantomastie. Jedná se přitom o extrémně vzácné onemocnění, které způsobuje rychlý a nekontrolovaný růst prsní tkáně. Na celém světě je hlášeno pouze asi 300 případů tohoto onemocnění. Příčiny mohou být různé – od hormonálních změn a genetiky až po autoimunitní poruchy, někdy se však stav objeví bez zjevné příčiny.
18 kilogramů na hrudi
Čísla, která doprovázejí Tiannin stav, jsou pro běžného člověka těžko představitelná. Její prsa v současné době váží dohromady přibližně 18 kg, což tvoří zhruba 20 % její celkové tělesné hmotnosti. Z původní velikosti podprsenky L se její hrudník zvětšil na extrémní velikost 34NN! Tento stav však není jen estetickým problémem, ale především zdrojem neustálého fyzického utrpení. Tianna popisuje, že kvůli extrémní váze prsou trpí řadou zdravotních potíží. Váha tkáně jí utlačuje nervy, což způsobuje brnění a necitlivost v rukou. Její páteř je navíc pod neustálým tlakem, a proto ji trápí silné bolesti zad. Problémy má i s dýcháním – když si lehne na záda, těžká prsní tkáň jí doslova omezuje přísun vzduchu. Další komplikace se objevují na kůži: ramínka podprsenky jí zanechávají hluboké otlaky na ramenou a pod prsy se kvůli tření tvoří odřeniny, otevřené rány a infekce. „Mám lehké jizvy pod prsy, kde mi podprsenky třely a roztrhly kůži,“ svěřila se Tianna. Běžné činnosti, které většina lidí považuje za samozřejmé, jsou pro ni výzvou. „Ležení na zádech není nic, co bych mohla dělat dlouho, protože mi to omezuje množství vzduchu, který mohu vdechnout,“ dodává.
Veřejné odsouzení a hledání sebevědomí
Kromě fyzické bolesti se mladá žena musí vyrovnávat i s psychickým tlakem. Na veřejnosti se snaží svá prsa co nejvíce stáhnout a opticky zmenšit, přesto se nevyhne neustálým pohledům a „dvojitým kontrolám“ kolemjdoucích. Ještě horší jsou však reakce v online prostoru. Tianna čelí krutým komentářům od cizích lidí. „Lidé mi říkají, že je nechutné, že nejdu na operaci, a že si tím v podstatě jen říkám o pozornost,“ popisuje smutnou realitu. Přestože o zmenšení prsou uvažovala, situace není tak jednoduchá. Lékaři ji varovali, že neexistuje žádná záruka, že tkáň po operaci nezačne znovu růst stejným tempem, což je u gigantomastie častým rizikem.
Od nemoci k OnlyFans
Tváří v tvář zdravotním problémům a nedostatku finančních prostředků na potenciálně nejisté operace se Tianna rozhodla pro kontroverzní, ale pro ni osvobozující krok. Založila si účet na platformě pro dospělé. „Řekla jsem si, že se raději pokusím těžit z výhod svého zdravotního stavu než se soustředit jen na negativa,“ vysvětluje své rozhodnutí. Tento krok jí pomohl nejen finančně – díky svému unikátnímu vzhledu si vydělá v přepočtu více než 300 000 Kč měsíčně – ale paradoxně přispěl i k jejímu sebepřijetí. Rozhodnutí vytvořit si tento účet jí podle jejích slov pomohlo lépe ocenit svůj jedinečný typ postavy.