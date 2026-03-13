Léky ze skupiny GLP-1, se v posledních letech staly symbolem moderního hubnutí. Některé z nich byly původně určeny především pro léčbu cukrovky 2. typu, dnes je ale využívá stále více lidí i při redukci hmotnosti. Nový výzkum však naznačuje, že jejich užívání může mít i méně očekávané dopady – například na zdraví kostí nebo kloubů.
Léky ze skupiny GLP-1, mezi které patří například Ozempic nebo Wegovy, pomáhají milionům lidí hubnout a zlepšovat kontrolu cukru v krvi. Nová studie ale naznačuje, že jejich užívání může souviset i s vyšším rizikem některých potíží, například osteoporózy nebo dny. Odborníci zároveň zdůrazňují, že jde zatím pouze o statistickou souvislost a pro většinu pacientů přínosy těchto léků stále převažují.
Studie sledovala téměř 150 tisíc pacientů
Na možné souvislosti upozorňuje rozsáhlá studie, která analyzovala zdravotní data téměř 150 000 pacientů během pěti let. Vědci porovnávali lidi užívající GLP-1 léky s těmi, kteří je nebrali. Výsledky naznačily, že u uživatelů těchto přípravků se častěji objevovala osteoporóza, dna nebo osteomalacie, tedy onemocnění spojená s oslabením kostí.
Konkrétně se ukázalo, že riziko osteoporózy bylo přibližně o třetinu vyšší než u lidí, kteří tyto léky neužívali. U dny – bolestivého zánětlivého onemocnění kloubů – se riziko zvýšilo asi o desetinu.
Proč by mohly mít léky vliv na kosti
Odborníci zatím nedokážou s jistotou říct, proč se tento jev objevuje. Existuje ale několik možných vysvětlení. Jedním z nich je samotný proces rychlého hubnutí. Když tělo ztratí větší množství hmotnosti, snižuje se také zatížení kostí, což může ovlivnit jejich hustotu. Dalším faktorem může být změna jídelníčku.
Lidé užívající GLP-1 léky mají často výrazně menší chuť k jídlu, a proto mohou přijímat méně důležitých živin, například vápníku, vitamínu D nebo bílkovin. „Lidé užívají tyto léky a je zřejmé, že to má obrovské výhody,“ řekl pro NBC News Dr. John Horneff, docent ortopedické chirurgie na Pensylvánské univerzitě . „S tím ale začnou snižovat příjem potravy a živin.“
Někteří lékaři upozorňují také na změny metabolismu kyseliny močové, které mohou zvyšovat pravděpodobnost vzniku dny. Roli může hrát i dehydratace, která se u některých pacientů objevuje jako vedlejší účinek léčby.
Léky mají stále významné přínosy
Odborníci zároveň zdůrazňují, že výsledky studie neznamenají, že by tyto léky byly nebezpečné. Výzkum pouze ukazuje statistickou souvislost, nikoliv přímou příčinu.
GLP-1 léky totiž prokazatelně pomáhají snižovat hmotnost, zlepšují kontrolu hladiny cukru v krvi a mohou snižovat riziko srdečně-cévních onemocnění. Pro mnoho pacientů tak jejich přínosy stále převyšují možná rizika.
Na co si dát při hubnutí pozor
Pokud někdo tyto léky užívá, odborníci doporučují myslet i na zdraví kostí. Důležité je zejména dbát na dostatečný příjem bílkovin, vápníku a vitamínu D. Velkou roli hraje také pravidelný pohyb – zejména cvičení, které posiluje svaly a zatěžuje kostru.
Vhodné je také sledovat celkový zdravotní stav a případné změny konzultovat s odborníkem. Hubnutí totiž není jen o čísle na váze, ale i o tom, aby tělo zůstalo silné a zdravé v dlouhodobém horizontu.