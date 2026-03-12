Přežijete příští dekádu? Test brazilského lékaře dokáže předpovědět, jak dlouho budete žít

V dnešním světě jsme doslova posedlí zdravým životním stylem. Počítáme si kroky na chytrých hodinkách, hlídáme si příjem kalorií a snažíme se alespoň několikrát týdně „vypotit“ stres při cvičení. Máme pocit, že pokud jsou naše krevní testy v normě a cholesterol nás netrápí, máme vyhráno. Jenže odborníci přišli s něčím, co naše jistoty staví na hlavu. Zjistili totiž, že skutečným ukazatelem toho, jak dlouho a kvalitně budeme žít, není jen číslo na váze, ale schopnost našeho těla efektivně se pohybovat v prostoru.
Chcete nahlédnout do budoucnosti a zjistit, jak na tom budete zdravotně za deset let? Zapomeňte na složité krevní testy a zkuste si desetivteřinovou výzvu na koberci. Brazilští lékaři totiž zjistili, že schopnost vstát z tureckého sedu bez pomoci rukou je klíčovým ukazatelem kondice. Otestujte svou sílu i biologické stáří a zjistěte, jestli vašemu tělu nedochází dech dřív, než je žádoucí.
Desetivteřinová pravda na koberci
Pojďte si hned teď udělat malý experiment. Pokud je to jen trochu možné, odložte na chvíli svůj telefon. Najděte si kousek volného prostoru na podlaze, postavte se s překříženýma nohama a zkuste se plynule posadit do tureckého sedu. Zatím to zní jako banální úkol. Ale teď přichází ta pravá výzva: Zkuste se z té země znovu postavit. Pravidla jsou neúprosná – nesmíte se dotknout podlahy rukou, nesmíte se opřít o koleno, použít předloktí, a dokonce se ani zhoupnout přes bok. Musíte vstát čistě pomocí síly svých nohou a středu těla. Jak jste dopadli? Vyletěli jste nahoru jako pružina, nebo jste se museli „potupně“ zapřít rukama? Právě jste absolvovaly SRT (Sitting-Rising Test) – jeden z nejpřesnějších fyziologických testů současné medicíny. Tento krátký pokus totiž s překvapivou přesností předpovídá, v jaké kondici bude vaše tělo za deset let a jaké je riziko vašeho předčasného úmrtí.
Brazilský objev, který změnil pohled na dlouhověkost
Za tímto geniálním a přitom až směšně jednoduchým testem stojí dr. Claudio Gil Araújo, brazilský sportovní lékař a kardiolog z Rio de Janeira. Ten si ve své praxi všiml fascinujícího paradoxu: mnoho jeho pacientů mělo výsledky EKG a krevní testy v naprostém pořádku, ale v běžném životě působili nesmírně křehce. Měli problém s tak obyčejnými věcmi, jako je zavázání tkaniček nebo vstávání z hlubokého křesla. Araújo pochopil, že klasická medicína, zaměřená na tabulky a přístroje, často přehlíží absolutní základ lidského přežití: muskuloskeletální kondici. Rozhodl se proto vyvinout nástroj, který by odhalil skutečné biologické stáří organismu bez drahých laboratoří. Mezi lety 1997 a 2011 sledoval se svým týmem přes 2 000 dospělých lidí ve věku od 51 do 80 let. Každého nechal absolvovat tento test a následně tyto lidi sledoval v průměru po dobu 6,3 roku. Výsledky publikované v European Journal of Cardiovascular Prevention doslova šokovaly svět. Ukázalo se, že ti, kteří v testu získali nejnižší skóre, umírali v následujících letech mnohonásobně častěji než ti, kteří se dokázali postavit bez pomoci.
Matematika přežití: Kolik bodů máte vy?
Proč je právě tento pohyb tak výmluvný? Vstát z tureckého sedu bez opory vyžaduje dokonalou souhru čtyř tělesných funkcí: síly svalů, flexibility kloubů, motorické koordinace a rovnováhy. Stačí, aby jedna z těchto složek selhala, a tělo se nepostaví. Doktor Araújo vyvinul bodovací systém, který si můžete vyzkoušet sami. Začínáte s maximálním počtem 10 bodů – 5 bodů je za sednutí, 5 za vstávání. Za co si body musíte odečíst?
- - 1 bod za každé použití ruky pro oporu.
- - 1 bod za každé opření o koleno nebo předloktí.
- - 1 bod, pokud si položíte ruku na vlastní stehno, abyste si pomohly.
- - 0,5 bodu za každé viditelné zakolísání nebo ztrátu stability.
Statistika je v tomto případě neúprosná: Každý bod, o který v tomto testu přijdete, zvyšuje riziko vašeho předčasného úmrtí o 21 procent. Pokud jste dosáhly skóre 8 až 10 bodů, gratulujeme! Vaše tělo je v excelentní kondici. Skóre 3 až 7 bodů už je varovným signálem: máte zhruba dvakrát vyšší pravděpodobnost úmrtí v blízkých letech než ti z elitní skupiny. A pokud jste skončily v rozmezí 0 až 3 body, vaše riziko úmrtí je pětinásobné až šestinásobné.
Svaly jako elixír života: Proč na nich tolik záleží?
Možná si říkáte, jak může souviset neschopnost vstát z koberce s celkovým zdravím. Odpověď leží v procesu zvaném sarkopenie – přirozené ztrátě svalové hmoty s věkem. Svaly totiž nejsou jen „motory“ pro pohyb. Jsou to obrovské metabolické orgány. Fungují jako největší úložiště glukózy, regulují inzulín a vylučují látky, které bojují proti zánětům v těle. Když vaše svaly atrofují natolik, že už neunesou ani vaši vlastní váhu při vstávání, vaše tělo ztrácí svou „fyziologickou rezervu“. Už nemá nárazník, ze kterého by čerpalo v případě nemoci nebo stresu. Navíc je tu i velmi pragmatický důvod: pády. Zlomeniny krčku stehenní kosti jsou u starších lidí jednou z nejčastějších příčin nepřímého úmrtí. Pokud nemáte sílu a rovnováhu na to, abyste kontrolovaně vstaly ze země, hrozí vám mnohem vyšší riziko úrazu.
Trocha perspektivy: Test není všechno
Ačkoliv je SRT test skvělým ukazatelem, odborníci připomínají, že není jediný. Pokud máte například potíže s koleny kvůli artritidě, váš výsledek může být nízký, přestože se udržujete fit třeba plaváním nebo jógou. Roli hraje i genetika, tělesná stavba a poměr váhy k síle. Existují i další testy, které doplňují celkový obraz vaší kondice, jako je Cooperův test (běh na 12 minut), test kliků pro sílu horní poloviny těla nebo měření síly stisku ruky. SRT je však unikátní svou komplexností a tím, že nevyžaduje žádné vybavení.
Dobrá zpráva: Osud máte ve svých rukou (a nohách)
Pokud vás výsledek experimentu vyděsil, nepropadejte panice. Na rozdíl od genetiky se se svalovou silou a mobilitou dá pracovat v každém věku. Nejde o nevratný verdikt, ale o výzvu k akci. Jak tedy test „oklamat“? Jedině poctivým tréninkem.
- Vraťte se k dřepům: Nohy a hýždě jsou největší svalové partie a skutečné motory vaší dlouhověkosti. Trénujte sedání na nízkou židli a vstávání z ní bez pomoci rukou.
- Osvoboďte své kyčle: Často za neúspěchem stojí ztuhlost z celodenního sezení. Každodenní strečink dokáže kloubům vrátit ztracený rozsah.
- Udělejte si z podlahy přítele: Přestaňte se zemi vyhýbat. Pokud máte děti nebo vnoučata, hrajte si s nimi na koberci. Při sledování televize občas vyměňte gauč za podlahu a střídejte polohy.
Skutečná vitalita a mládí nejsou o tom, kolik doplňků stravy spolknete, ale o tom, jak moc vás vaše tělo poslouchá. Zkuste si z testu tureckého sedu udělat osobní rituál a kontrolujte si kondici klidně každý den.