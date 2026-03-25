Problémy začaly v pubertě, kdy si Becca všimla, že její vývoj neprobíhá symetricky. Zatímco jedno prso rostlo, druhé zůstávalo prakticky ploché. Když v patnácti letech vyhledala pomoc, lékaři její obavy bagatelizovali. „Máte teprve 15 let, je to normální, to je pozdní vývoj, nebojte se, puberta ještě neskončila,“ vzpomíná na slova, která jí tehdy měla dodat klid.
Každé prso má jinak velké, operaci ale odmítla: Vzácnou anomálii teď dává veřejně na odiv
Třiadvacetiletá Becca Butcherová z anglického Barnsley působí na první pohled jako sebevědomá mladá žena. Pod tričkem však skrývá anomálii, která by mnohé její vrstevnice uvrhla do hlubokých depresí. Kvůli vzácné vrozené vadě, má totiž jedno prso velikosti A a druhé velikosti D. Namísto toho, aby se schovávala nebo podstoupila plastickou operaci, rozhodla se udělat ze své odlišnosti přednost.
Diagnóza z internetu
Rebecca na toto období vzpomíná s tím, že původně ani nechtěla řešit spodní prádlo: „Všimla jsem si, že jedno z mých prsou by potřebovalo podprsenku, ale myslela jsem, že nemá cenu ji nosit, dokud to druhé nedoroste.“ Časem si však rozdílu začali všímat i ostatní lidé, a tak začala nosit podprsenku přizpůsobenou velikosti menšího prsu. Protože se situace neměnila, vzala osud do vlastních rukou a začala pátrat na internetu. Tam poprvé narazila na termín Polandův syndrom. S tímto zjištěním se vrátila do ordinace. „To je to, co mám,“ udeřila na lékaře. Ten si nechal několik dní na prověření informací a následně jí musel dát za pravdu. Je paradoxem, že mnozí lékaři, které navštívila, o této anomálii nikdy předtím neslyšeli.
Co je Polandův syndrom?
Tento vzácný stav, který je obvykle zjevný již při narození, je charakterizován především absencí svalů hrudní stěny na jedné straně těla. U žen se projevuje nedostatečným rozvojem nebo úplnou nepřítomností prsu a podkožních tkání. Mezi další příznaky mohou patřit: abnormálně krátké prsty na stejné straně těla, chybějící nebo nedostatečně vyvinutá prsní bradavka a dvorce či nerovnoměrný růst ochlupení v podpaží. Zajímavostí je, že tento syndrom postihuje muže častěji než ženy a nejčastěji se vyskytuje na pravé straně těla. Přesná příčina jeho vzniku zůstává neznámá.
Skalpel? Ne, děkuji
Když se Rebecca konečně dostala ke specialistovi, přišla nabídka na bezplatnou plastickou operaci, která by asymetrii vyřešila. K překvapení lékařů ji však odmítla. „Řekla jsem, že nechci operaci, že chci jenom vědět, proč jsem taková, jaká jsem a jak se s tím naučit žít,“ vysvětlila svůj postoj, se kterým se u doktorů nesetkala s velkým pochopením. Becca je totiž přesvědčena, že každý by se měl naučit milovat své tělo přesně takové, jaké je.
Inspirace pro ostatní
Své zkušenosti dnes Rebecca otevřeně sdílí na sociálních sítích, aby dodala odvahu ženám, které se kvůli podobným problémům cítí izolované. Často jí chodí zprávy od dívek, které se kvůli své „nedokonalosti“ bojí navazovat vztahy. „Mnoho žen mi říká, že nikdy neměly muže, protože se bojí, že je tato skutečnost odradí,“ popisuje Rebecca smutnou realitu. Ona sama je však důkazem, že upřímnost je nejlepší cestou. Již více než dva roky žije ve šťastném vztahu a žádného z jejích partnerů její vzhled nikdy neodradil. Její recept na seznamování je přímý: „Říkám o tom mužům dopředu. Říkám, že mám deformaci hrudníku, což znamená, že sval pod mou hrudní stěnou se při narození nevyvinul správně, tak to prostě je,“ uzavírá mladá žena. Pro Rebeccu je navíc uklidňující i odborné zjištění, že u jejího typu syndromu je vyloučeno, aby tuto vadu geneticky přenesla na své budoucí děti