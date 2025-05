Prášky nejsou bonbony. Jak zjistit, jestli bereme léků až moc?

Volně prodejné léky jsou dnes běžnou součástí našich domácností. Jsou dostupné, známé, často doporučované maminkami, přáteli, televizí nebo internetem. Není divu, že máme pocit, že když je něco bez předpisu, je to vlastně neškodné. Ale právě tato zdánlivá nevinnost může být zrádná. I „obyčejný“ paralen má svá pravidla. I vitamíny, které bereme pro jistotu, mohou být v přebytku na škodu.

Zdraví není o počtu tabletek, které denně spolkneme. Není o tom, kolik přípravků máme v lékárničce. Zdraví je o schopnosti naslouchat vlastnímu tělu, o důvěře v jeho signály. A někdy také o tom, dovolit si nic nebrat. Dovolit si odpočívat, zpomalit, říct „dnes ne“.

Nejde tady o výčet zákazů, spíš o pozvánku k zamyšlení. K jemné inventuře toho, co a proč do sebe dáváme. A hlavně – jestli nám to skutečně pomáhá, nebo spíš jen zakrývá únavu, bolest, nespokojenost.

Protože každá žena si zaslouží nejen úlevu od bolesti, ale i pravdivý, laskavý vztah ke svému tělu. Kterých léků bereme možná až nad míru? Podívejte se do grafiky.