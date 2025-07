„Paní kartářko,“ povídá a třese se jí hlas, „já vím, že mi ho ty karty najdou!“ Beru do ruky své tarotové karty, dívám se na fotku zasmušilého kocoura, kterou má Jarmila vystavenou na komodě v modrém rámečku, a začínám míchat a vykládat. První karta – Věž. No skvělý, rovnou katastrofa. Podívám se na Jarmilu, která napjatě čeká, a rychle to otočím: „To znamená, že Mikeš zažil něco… překvapivého! Možná spadl z parapetu, ale je v pořádku!“ Jarmila přikývne, i když vypadá, že mi moc nevěří.