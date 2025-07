"Vydělala jsem půl milionu za měsíc," říká studentka práv živící se prostitucí

Co nejhoršího si se zákazníkem zažila?

Já naštěstí zatím nemám žádné děsivé historky, protože si zákazníky vybírám. Když vidím, že je třeba někdo opilý nebo se chová divně, tak ho radši odmítnu, než abych se na tom pokoji stresovala. Ale kdyby se cokoliv dělo, vím, že je na pokoji alarm, a když ho zmáčknu, přijde security a pomůže mi.

Co pro mě je občas náročné, je poslouchat různé příběhy – kolikrát mi na pokoji zákazníci řeknou strašně smutné životní příběhy. A já nikdy nevím, co jim mám na to říct, jak je mám „utěšit“ nebo rozveselit… Kolikrát jsem jela na byt a ještě druhý den jsem o tom, co mi řekli, přemýšlela.

Chtějí klienti používat nějaké hračky? Pokud ano, které jsou populární?

To je vtipný, že se na to ptáš – jeden z mých stálých zákazníků teď začal chtít v posteli trochu experimentovat. Začalo to tím, že chtěl, abych mu dala lehčí výprask. Objednal teda celou sadu BDSM pro začátečníky, já ji šla vyzvednout (je ženatý a doma to mít nechtěl, aby mu to manželka neobjevila). Rozbalila jsem ji a došlo mi, že o tom vlastně vůbec nic nevím, a nechtěla jsem ho zranit nebo aby neměl modřiny, protože by to asi špatně vysvětloval doma. Takže jsem si to musela nastudovat. Pak přišel s tím, že by si chtěl vyzkoušet anální kolík, takže jsem zase běžela pro anální kolík :D. Za pár týdnů se zase uvidíme a to chce jak výprask, tak anální kolík a líbilo by se mu, kdybych na sobě měla šaty z latexu. Takže jsme vybrali společně šaty, já si je zase vyzvedla a aktuálně mi visí ve skříni na bytě a já se docela těším, až je vytáhnu poprvé „do akce“.

Další můj stálý zákazník přišel s tím, že by chtěl, abych měla v sobě vibrační vajíčko na dálkové ovládání, které měl u sebe on. Přišel s tím v rámci jednoho eskortu, kdy jsme šli společně na večeři a chtěl, abych ho měla „v sobě“ a on ho mohl ovládat. To mi přišlo docela vtipné.



Jinak co se týče Showpark zákazníků, občas se na to ptají, ale ještě nejsem taková střelkyně, abych tam sebou nosila arzenál hraček a nabízela to. Vím, že hodně holek tam má různá dilda a tak, takže si do budoucna asi taky nějaké pořídím.