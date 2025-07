Vlasový guru boří 10 mýtů o vlasech, kterým pořád bláhově věříme

Domníváte se, že veškeré oleje vlasy vyživí a uchrání vlasy před teplem? Pozor na to – podle Michala Zapoměla je většina lidí používá špatně. „Na suché konečky ano, ale olej do mokrých vlasů před fénováním? Katastrofa. Olej peče,“ upozorňuje na jednoduché procesy kadeřník, který navíc vystudoval chemii. Olej aplikovaný do mokrých vlasů před fénem může fungovat jako lupa pod sluncem. „Chrání? Ne. Vysuší, spálí, zatíží. Olej patří až po všem – do délek, jako stylingový dotek. Ne jako maska. Ne jako ochrana.“