To může mít dopad nejen na vzhled, ale i na vaše sebevědomí. Lupy nejsou jen drobným kosmetickým problémem – jsou každodenní připomínkou, že něco není v pořádku. Často si začneme dávat pozor na to, co si oblékáme, aby bílá zrnka lupů nepadala na tmavé oblečení. Nechceme, aby nás ostatní viděli se svědící pokožkou hlavy, protože to naznačuje, že něco není v rovnováze. Tento problém, který může být na první pohled drobný, dokáže zcela ovládnout naše nastavení.