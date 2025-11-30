Přeskočit na obsah
30. 11. Ondřej
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Blýskněte se na vánočním večírku s účesem jako Marilyn Monroe: 5 návodů na dokonalý vlasový styling

Účesy
ÚčesyFoto: Philips
Účesy
ÚčesyFoto: Philips
Petra Holakovská

Sezona vánočních večírků, plesů a svátečních událostí se rychle blíží. A právě tyto příležitosti volají po účesech, ve kterých se budete cítit výjimečně - třeba jako filmová star nebo popová diva. Nemáte odvahu pustit se do takového stylingu samy? Víme, jak ho vykouzlit v pohodlí domova, snadno a bez zbytečné zátěže pro vlasy!

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Když jde o účesy pro speciální příležitosti, přáním každé ženy je, aby byl výsledek nejen krásný, ale zároveň šetrný k vlasům. Podle výzkumů společnosti Philips se až 58 procent žen dokonce bojí používat stylingové nástroje, protože se bojí jejich poškození. S novými technologiemi, které chrání vlasy během stylingu, už ale naštěstí není potřeba dělat kompromisy. S moderními produkty, které využívají pokročilou ochranu před teplem a vysoce efektivní ionizaci, můžete dosáhnout profesionálních výsledků a každý účes, od elegantních vln přes šik bob až po divoké kudrliny zůstane zdravý a lesklý.

vánoční párty
vánoční párty

Co na sebe na vánoční večírek? Vsaďte na pohodlí, extravaganci nechte na silvestra

Móda a krása

Hvězdou vánočního večírku lusknutím prstu

Nemusíte se tedy obávat, že kvůli jednomu večeru, kdy budete hvězdou party, bude vykoupen krásný look polámanými konečky a krepatými vlasy. Stačí mít po ruce pár moderních pomocníků, kteří monitorují teplotu a chrání vlasy během stylingu. A samozřejmě také trošku inspirace a šikovnosti. Ať už vás letos láká styl ikonické Marylin Monroe, jemné a přirozené Audrey Tatou nebo divoká energie Shakiry, s našimi tipy ho zvládnete vytvořit i doma. Pokračujte do infografiky.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Biohacking jako lifehack pro ženy: Objevte klíč ke skutečné spokojenosti, plné síle a zdraví

Předchozí
12345
Pokračovat

Svůdná jako Marilyn Monroe

Vlny ikonické filmové legendy budou vždycky in. Jak na ně? Nejprve vlasy rozdělte na boční pěšinku a jednotlivé prameny natáčejte po směru růstu, jen první nad čelem zatočte směrem do obličeje. Právě tato drobnost vytváří legendární vlnku, díky které byla Marilyn tak nezaměnitelná. Na kulmě si navíc můžete vybrat i směr vlny a vytvořit tak originální účes, který se slavnou herečkou jen lehce inspiruje. 

Se speciální kulmou na ležérní vlny a bohaté lokny dosáhnete dokonale hladkých a objemných vln bez námahy – chytrá technologie sama hlídá teplotu i délku stylingu, aby vlasy zůstaly zdravé a lesklé. Po natočení nechte vlasy vychladnout, jemně je pročešte a lehce natupírujte u kořínků. Zafixujte trochou laku a přidejte lesk. Během pár minut získáte sexy účes plný pohybu, který podtrhne vaši ženskost.

Účesy na večírek
Ikonická MMFoto: Philips
Reklama
Reklama

Zdroj: Philips

Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama