Když jde o účesy pro speciální příležitosti, přáním každé ženy je, aby byl výsledek nejen krásný, ale zároveň šetrný k vlasům. Podle výzkumů společnosti Philips se až 58 procent žen dokonce bojí používat stylingové nástroje, protože se bojí jejich poškození. S novými technologiemi, které chrání vlasy během stylingu, už ale naštěstí není potřeba dělat kompromisy. S moderními produkty, které využívají pokročilou ochranu před teplem a vysoce efektivní ionizaci, můžete dosáhnout profesionálních výsledků – a každý účes, od elegantních vln přes šik bob až po divoké kudrliny zůstane zdravý a lesklý.
Blýskněte se na vánočním večírku s účesem jako Marilyn Monroe: 5 návodů na dokonalý vlasový styling
Sezona vánočních večírků, plesů a svátečních událostí se rychle blíží. A právě tyto příležitosti volají po účesech, ve kterých se budete cítit výjimečně - třeba jako filmová star nebo popová diva. Nemáte odvahu pustit se do takového stylingu samy? Víme, jak ho vykouzlit v pohodlí domova, snadno a bez zbytečné zátěže pro vlasy!
Když jde o účesy pro speciální příležitosti, přáním každé ženy je, aby byl výsledek nejen krásný, ale zároveň šetrný k vlasům. Podle výzkumů společnosti Philips se až 58 procent žen dokonce bojí používat stylingové nástroje, protože se bojí jejich poškození. S novými technologiemi, které chrání vlasy během stylingu, už ale naštěstí není potřeba dělat kompromisy. S moderními produkty, které využívají pokročilou ochranu před teplem a vysoce efektivní ionizaci, můžete dosáhnout profesionálních výsledků – a každý účes, od elegantních vln přes šik bob až po divoké kudrliny zůstane zdravý a lesklý.
Hvězdou vánočního večírku lusknutím prstu
Nemusíte se tedy obávat, že kvůli jednomu večeru, kdy budete hvězdou party, bude vykoupen krásný look polámanými konečky a krepatými vlasy. Stačí mít po ruce pár moderních pomocníků, kteří monitorují teplotu a chrání vlasy během stylingu. A samozřejmě také trošku inspirace a šikovnosti. Ať už vás letos láká styl ikonické Marylin Monroe, jemné a přirozené Audrey Tatou nebo divoká energie Shakiry, s našimi tipy ho zvládnete vytvořit i doma. Pokračujte do infografiky.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Biohacking jako lifehack pro ženy: Objevte klíč ke skutečné spokojenosti, plné síle a zdraví
Svůdná jako Marilyn Monroe
Vlny ikonické filmové legendy budou vždycky in. Jak na ně? Nejprve vlasy rozdělte na boční pěšinku a jednotlivé prameny natáčejte po směru růstu, jen první nad čelem zatočte směrem do obličeje. Právě tato drobnost vytváří legendární vlnku, díky které byla Marilyn tak nezaměnitelná. Na kulmě si navíc můžete vybrat i směr vlny a vytvořit tak originální účes, který se slavnou herečkou jen lehce inspiruje.
Se speciální kulmou na ležérní vlny a bohaté lokny dosáhnete dokonale hladkých a objemných vln bez námahy – chytrá technologie sama hlídá teplotu i délku stylingu, aby vlasy zůstaly zdravé a lesklé. Po natočení nechte vlasy vychladnout, jemně je pročešte a lehce natupírujte u kořínků. Zafixujte trochou laku a přidejte lesk. Během pár minut získáte sexy účes plný pohybu, který podtrhne vaši ženskost.
Svůdná jako Marilyn Monroe
Vlny ikonické filmové legendy budou vždycky in. Jak na ně? Nejprve vlasy rozdělte na boční pěšinku a jednotlivé prameny natáčejte po směru růstu, jen první nad čelem zatočte směrem do obličeje. Právě tato drobnost vytváří legendární vlnku, díky které byla Marilyn tak nezaměnitelná. Na kulmě si navíc můžete vybrat i směr vlny a vytvořit tak originální účes, který se slavnou herečkou jen lehce inspiruje.
Se speciální kulmou na ležérní vlny a bohaté lokny dosáhnete dokonale hladkých a objemných vln bez námahy – chytrá technologie sama hlídá teplotu i délku stylingu, aby vlasy zůstaly zdravé a lesklé. Po natočení nechte vlasy vychladnout, jemně je pročešte a lehce natupírujte u kořínků. Zafixujte trochou laku a přidejte lesk. Během pár minut získáte sexy účes plný pohybu, který podtrhne vaši ženskost.
Královsky elegantní jako Kleopatra
Dokonalá rovná linie, lesk a jistota v každém prameni – účes inspirovaný Kleopatrou je symbolem ženské síly a elegance. Vlasy nejprve pečlivě vyfoukejte dohladka a vytvořte přesnou středovou pěšinku. Klíčem k úspěchu je precizní tvarování pramen po prameni – právě rovné, zrcadlově lesklé vlasy tvoří základ egyptského glamour stylu. S žehličkou na vlasy, například s technologií SenseIQ a chytrým senzorem, docílíte dokonale hladkého výsledku bez poškození. Po vyžehlení konce lehce zatočte dovnitř pro jemný rám obličeje a zafixujte kapkou lesku. Výsledkem je elegantní a sebevědomý look.
Divoká jako Shakira
Volnost, rytmus a sebejistota – přesně tak působí účes inspirovaný ikonickou Shakirou. Její přirozené, bohaté vlny jsou symbolem radosti ze života a ideální volbou pro večírek, kde chcete zazářit bez složité přípravy.
Po umytí vlasy jen lehce prosušte, naneste na ně sprej s tepelnou ochranou a vpracujte do nich přípravek pro definici vln. Pak pomocí fénu s difuzérem sušte prameny v předklonu – difuzér rovnoměrně rozptyluje vzduch, dodává vlasům pružnost a zvýrazňuje přirozenou texturu. „Difuzér krásně nadzvedne vlasy u kořínků a podpoří přirozenou vlnu, aniž by je přesušil. Pro vlnité a kudrnaté vlasy je to must-have,“ dodává kadeřník Patrik Heřt. Pro větší objem můžete ještě jemně natřást prameny prsty a po doschnutí je zafixovat trochou spreje pro přirozený lesk. Výsledek? Divoké, plné vlny, které se pohybují s každým vaším krokem – stejně jako u latinské královny popu.
Noblesní jako Marie Antoinetta
Velké, bohaté lokny, luxusní objem a noblesní tvar – účes inspirovaný Marií Antoinettou je perfektní volbou pro večírek v historickém kostýmu nebo na elegantní ples. Do vlasů nejprve vetřete pěnové tužidlo pro zvětšení objemu a rozdělte je na široké prameny. S kulmou vytvoříte dokonalé, hladké lokny s dlouhotrvajícím tvarem a leskem. Každý pramen nechte po natočení chvíli vychladnout a poté jemně upravte prsty pro sofistikovaný, přirozený vzhled. Finální účes zafixujte lakem. Získáte tak impozantní historický vzhled, který každého zaujme a podtrhne váš aristokratický šarm.
Šarmantní jako Audrey Tautou
I krátké vlasy mohou být na večírek plné šarmu a elegance. Inspirujte se ikonickou Audrey Tautou: uhlazený bob s jemně zatočenými konečky nebo decentními vlnkami působí sofistikovaně a přitom nenuceně. Vlasy nejprve lehce vyfoukejte a naneste ochranný přípravek proti teplu. Pak pomocí žehličky pramen po prameni vytvarujte. Jemně upravte prsty nebo hřebenem, přidejte trošku lesklého spreje a účes je připraven k tanci či slavnostnímu večeru. Elegantní a moderní look, který podtrhne vaši osobnost a styl.