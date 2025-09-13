Na podzim nepadá jen listí, ale také naše vlasy. Jak zmírnit řídnutí kštice?

Padání vlasů v podzimním období je přirozené, podobně jako padání listů, přesto může vyvolávat úzkost a pocit, že s hřívou něco není v pořádku. Dobrá zpráva je, že většinou jde o dočasný jev a existuje řada způsobů, jak vlasům pomoci zůstat silné, zdravé a plné života i během podzimních měsíců.
Reklama
Padání vlasů na podzim je přirozený jev, který každoročně postihuje tisíce vlasů najednou. Přesto může být pro mnoho žen i mužů stresující – právě nyní totiž vlasy procházejí klíčovou biologickou fází.
Podle zkušeného kadeřníka Tomáše Arsova se v září rozhoduje, jak budou vlasy vypadat po celý rok. „Po létě, kdy vlasy držely v růstové fázi, přichází biologický zlom. Najednou začínají hromadně uvolňovat vlasové folikuly a padání je viditelnější než kdykoli jindy,“ vysvětluje Arsov. „Pokud v tomto období nasadíme cílenou péči, dokážeme přirozený proces výrazně zmírnit a vlasy podpořit, aby zůstaly silné a zdravé.“
Vlasy rostou v cyklu: růstová fáze, klidová fáze a fáze vypadávání. V létě se drží déle v růstové fázi, aby chránily pokožku hlavy před sluncem. S nástupem podzimu se ale větší množství vlasů přesouvá do klidové fáze a následně přirozeně vypadává. A protože jde o tolik vlasů najednou, padání je viditelné a může působit znepokojivě.
Reklama
Jak podzimní padání vlasů zmírnit
Odborník doporučuje tři pilíře péče:
1. Podpora zevnitř
Doplňky stravy s vitaminy, minerály a kolagenem posilují vlasové folikuly a podporují růst nových vlasů.
2. Výživa pokožky hlavy
Spreje nebo kúry, které stimulují prokrvení pokožky hlavy, zlepšují výživu vlasových cibulek a podporují tvorbu nových vlasů.
3. Šetrné čištění a ochrana
Jemné šampony a kondicionéry, které nevysušují a nepoškozují vlasy, jsou základem. V období zvýšeného padání vlasů se hodí produkty, které posilují vlasy proti lámání.
Praktické tipy do každodenní rutiny
Vlasy netahejte, zejména když jsou mokré.
Vyhněte se příliš utaženým účesům, které zatěžují kořínky.
Masírujte pokožku hlavy pro lepší prokrvení a vstřebávání živin.
Používejte hydratační spreje nebo masky, aby vlasy zůstaly pružné.
Padání vlasů ovlivňuje také stres, nedostatek spánku nebo nevhodná strava. „Vlasy jsou zrcadlem našeho celkového zdraví. Pokud tělo oslabí stres nebo chybějící živiny, projeví se to právě na účesu,“ dodává Arsov. Doporučuje proto spojit vlasovou péči s péčí o celé tělo – vyvážená strava, pravidelný pohyb a dostatek vitaminů dokážou udělat zásadní rozdíl.
Zdroje: Tomáš Arsov (září 2025)
Mohlo by vás zajímat
Reklama