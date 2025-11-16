16. 11. Otmar
Zapomeňte na šediny: tento trik je skryje za 10 minut bez pomoci chemie i kadeřníka

Šediny
Foto: Shutterstock
Šediny
Foto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Šedivé vlasy se objeví vždy v tu nejméně vhodnou chvíli. Naštěstí existuje rychlý a šetrný způsob, jak je během pár minut zamaskovat – bez chemie, bez objednávání kadeřníka a s efektem, který vás překvapí.

Ráno spěcháte do práce, mrknete do zrcadla – a přesně u pěšinky na vás drze svítí nový šedivý vlas. Včera tam rozhodně nebyl. Chvíli přemýšlíte, jestli nechat všechno být a objednat se na barvu, jenže na dlouhé sezení u kadeřníka není čas ani chuť. Dobrá zpráva? Dnes už to není nutné. Šediny můžete zamaskovat během pár minut přímo doma, bez trvalého barvení a agresivní chemie.

šedé vlasy, žena
šedé vlasy, žena

Krásné šediny. Kadeřník pomáhá ženám přestat s barvením, dodává jim sebevědomí

Móda a krása

Šedé vlasy už dávno nejsou jen „znamením věku. Pro někoho jsou stylovým podpisem, pro jiného nepříjemným překvapením, obzvlášť když se objeví těsně před pracovním pohovorem, prezentací nebo prvním rande. Právě v těchto situacích oceníte rychlé a jednoduché řešení, které vlasy nezničí a přitom dokáže udělat viditelný rozdíl.

Rychlá záchrana: barevné spreje, pudry a „make-up“ na vlasy

Během posledních let se objevila celá řada produktů, které pracují podobně jako dekorativní kosmetika na pleť – jen jsou určené pro vlasy. Jedná se o barevné spreje na odrosty nebo například pudry. Praktické aerosoly na kořínky stačí nastříkat na suché vlasy tam, kde šediny nejvíc svítí – typicky podél pěšinky, kolem čela nebo u ofiny. Barva se zachytí jen na povrchu vlasu, takže strukturu nenarušuje a po umytí se jednoduše vymyje. Ideální „první pomoc, když potřebujete vypadat upraveně během několika minut. Kromě sprejů existují i barevné prášky a pudry v balení, které připomíná klasický make-up. Nanášejí se štětečkem nebo houbičkou, přitisknou se na vlasy a splynou s jejich přirozeným odstínem. Hodí se zejména pro ty, kteří chtějí velmi přirozený efekt a kontrolu nad tím, kam přesně barvu nanesou – třeba jen na pár jednotlivých pramínků u obličeje.

Výhody: fungují okamžitě, vlasy nevysušují ani chemicky nemění, snadno se vymyjí šamponem, vejdou se do kabelky, takže šediny můžete řešit doslova v autě cestou na schůzku.

Sprej na šediny
Foto: Shutterstock
Zdroj: citymagazine.si

