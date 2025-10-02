Ikona počasí
Pravda o padání vlasů: expert prozradil, co je normální a kdy už jde o varování

Padání vlasů
Padání vlasůFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Každé roční a s ním spojené typické počasí je faktorem, které má velký vliv nejen na pokožku těla, ale také na vlasovou pokožku a vlasy samotné. Jasnými „viníky“ jsou teplota, vlhkost a slunce.

Po létě bychom očekávaly, že si vlasy odpočinou od slunce, slané vody či chloru z bazénu a větru. Místo toho se ale stane, že na podzim nám vlasy vypadávají mnohem víc než obvykle. Proč se to děje a jak o vlasy pečovat, aby byly silné a zdravé i v chladnějších měsících?

peter hajduk
Plešatění řeší každý muž. Jen půlka si to ale přizná

Životní styl

Proč vlasy na podzim padají více

Podzimní vypadávání vlasů je přirozený jev. „Vlasy procházejí cyklickými změnami, a právě v říjnu a listopadu jejich vypadávání vrcholí. Nejde o nemoc ani o trvalý problém,“ vysvětluje Jan Klusák, chemik a odborník na vlasy z Navlasilu. Podle odborníků souvisí tento jev s růstem vlasů v létě. V létě je aktivních více vlasových folikulů, protože vlasy se přirozeně snaží chránit pokožku hlavy před sluncem. Tento efekt se pak zpětně projeví zvýšeným padáním na podzim. „Může se stát, že i žena, která se s tímto problémem nikdy nesetkala, najednou na podzim zaznamená větší množství vlasů na kartáči. Je to normální a není důvod k panice,“ dodává Klusák.

Posilte vlasy zevnitř

Správná výživa je základ zdravých vlasů. „Vlas je tvořen převážně z keratinu, tedy bílkoviny. Pokud jich v jídelníčku není dostatek, projeví se to na kvalitě vlasů velmi rychle,“ upozorňuje Jan Klusák. Do stravy proto zařaďte libové maso, vejce, luštěniny nebo ryby. Nezapomínejte ani na vitaminy a minerály. Zinek, železo nebo vitaminy skupiny B podporují růst a vitalitu vlasů. Pokud máte pocit, že jich ve stravě nepřijímáte dost, můžete sáhnout po doplňcích stravy. U železa je ale vždy dobré poradit se s lékařem – jeho nadbytek totiž může tělu spíše uškodit než prospět.

Sestřih, hydratace i bylinky

Podzim je ideální dobou pro nový sestřih. Vlasy se v létě poškodí sluncem, chlórem i slanou vodou a konečky bývají roztřepené. „Krátké zastřižení vlasům dodá svěžest a účesu objem. Nemusíte hned měnit celý styl, někdy stačí jen lehká úprava,“ doporučuje odborník. Ačkoli na podzim není potřeba tak intenzivní hydratace jako v létě, vlasy ji stále potřebují. Suché vlasy bývají křehké a konečky se mohou snadněji třepit, zatímco pokožka může reagovat zvýšenou tvorbou mazu v oblasti kořínků – důsledkem pak bývají rychle se mastící kořínky a vysušené délky. „Volte lehčí hydratační přípravky, kondicionéry nebo séra. Důležité je, aby pokožka i vlasové vlákno měly rovnováhu,“ vysvětluje Klusák.

Dodat sílu mohou vlasům také některé bylinky. Výborně se osvědčuje kopřiva, která má vysoký obsah minerálů a zároveň pomáhá regulovat maštění pokožky hlavy. „Bylinné oplachy nebo čaje jsou jednoduchým a levným doplňkem každodenní péče. Jejich účinek se projeví postupně, ale zato dlouhodobě,“ dodává Jan Klusák.

Buďte šetrné

Vlasy, které právě procházejí fází vypadávání, potřebují obzvlášť jemné zacházení. Vyhněte se drsnému tření ručníkem, netahejte je kartáčem, když jsou mokré, a nenoste příliš utažené culíky. „Také doporučuji mýt vlasy raději vlažnou než horkou vodou. Horká totiž pokožku dráždí a může zvyšovat tvorbu mazu,“ říká odborník.

Hormonální změny a vlasy po čtyřicítce

U žen kolem 45 let se k podzimnímu vypadávání vlasů může přidat ještě vliv hormonálních změn. „Pokles estrogenu a progesteronu, který nastává v období perimenopauzy a menopauzy, se často odráží na hustotě i kvalitě vlasů,“ vysvětluje Klusák. Vlasy mohou být jemnější, ztrácet objem a padat více, než je běžné při sezónním cyklu. V tomto období je proto ještě důležitější zaměřit se na vyváženou stravu, pravidelnou péči i šetrné stylingové postupy. Pokud je vypadávání výrazné, vyplatí se poradit s odborníkem a zvážit i doplňky stravy zaměřené přímo na podporu vlasů v období menopauzy.

Podzimní restart pro vaše vlasy

Podzim je ideálním obdobím, kdy dopřát vlasům restart. Krátký střih, lehká hydratace, správná výživa a trochu přírodní péče v podobě bylinek – to všechno může výrazně pomoci. „Ženy často řeší, že jim padají vlasy, ale zapomínají, že je to normální proces. Klíčem je nepanikařit a podpořit vlasy, aby do další sezóny vstoupily silnější a zdravější,“ uzavírá Jan Klusák z Navlasilu.

Zdroj: rozhovor s Janem Klusákem z Navlasilu

