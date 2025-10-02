Po
létě bychom očekávaly, že si vlasy odpočinou od slunce, slané
vody či chloru z bazénu a větru. Místo toho se ale stane, že
na podzim nám vlasy vypadávají mnohem víc než obvykle. Proč se
to děje a jak o vlasy pečovat, aby byly silné a zdravé i v
chladnějších měsících?
Po
létě bychom očekávaly, že si vlasy odpočinou od slunce, slané
vody či chloru z bazénu a větru. Místo toho se ale stane, že
na podzim nám vlasy vypadávají mnohem víc než obvykle. Proč se
to děje a jak o vlasy pečovat, aby byly silné a zdravé i v
chladnějších měsících?